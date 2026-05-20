Hành trình nghệ thuật đầy thị phi của Long Nhật trước khi bị bắt

Loạt ồn ào của Long Nhật trước khi bị bắt

Ngày 20.5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các bị can trên có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh Long Nhật), nam ca sĩ bị khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Ảnh: Công an cung cấp

Long Nhật tên đầy đủ là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, có quê gốc Quảng Trị, sinh tại Đà Nẵng và lớn lên ở Huế. Trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật, Long Nhật tham gia đoàn ca nhạc Hải Đăng ở Nha Trang nhưng chưa được chú ý nhiều. Những năm 1993 - 1994, nam ca sĩ bắt đầu gây ấn tượng nhờ loạt ca khúc như Mấy nhịp cầu tre, Ở hai đầu nỗi nhớ, Tình Huế, Nhớ nhau hoài, Nụ hồng, Hai chuyến tàu đêm…

Ở thời điểm nhạc trẻ thịnh hành và phát triển mạnh, Long Nhật vẫn trung thành với dòng nhạc dân ca, bolero trữ tình. Hình ảnh của Long Nhật gắn liền với tà áo dài truyền thống và phong cách trình diễn nhẹ nhàng. Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, Long Nhật không chỉ đi biểu diễn mà còn tham gia dẫn chương trình, đóng phim và góp mặt trong một số gameshow thực tế. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật đã ra mắt 3 album gồm Xin làm người hát rong, Thu vắng và Nỗi niềm.

Tuy nhiên sự nổi tiếng cũng đi kèm với tai tiếng, Long Nhật nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những phát ngôn không ngại va chạm đồng nghiệp. Bên cạnh đó, giọng ca Mấy nhịp cầu tre còn thường xuyên chia sẻ những góc khuất của làng giải trí, từ đó gắn liền với biệt danh “Bà tám showbiz”.

Long Nhật giả gái, tự tạo scandal để nổi tiếng

Giai đoạn 2012 - 2015, Long Nhật xuất hiện trong hình ảnh nữ tính, giả gái và khoe các món quà giá trị. Anh còn cho biết vợ chính là người giúp mình trang điểm, ăn mặc. Cũng trong thời điểm này, Long Nhật bất ngờ đối diện tin đồn bị bắt vì liên quan đến đường dây gái gọi tại Hà Nội. Thông tin lan truyền khiến mẹ của giọng ca Ở hai đầu nỗi nhớ suy sụp vì sốc, còn nam ca sĩ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Trong những ngày đầu quay lại sân khấu, Long Nhật phải chịu đựng ánh nhìn soi xét, kỳ thị từ dư luận đến mức vừa hát vừa bật khóc.

Hành trình nghệ thuật đầy thị phi của Long Nhật trước khi bị bắt

Trong một talkshow vào năm 2020, Long Nhật tâm sự nhiều năm đi hát, bản thân thường vướng tin đồn giới tính vì tính cách điệu đà và lối biểu diễn mềm mại. Lợi dụng điều này, giọng ca 6x chủ động dựng nên những câu chuyện tình cảm đồng giới với một số doanh nhân nhằm tạo sức hút truyền thông khi tên tuổi bắt đầu nguội lạnh. Dù khẳng định đã trao đổi với gia đình trước khi lựa chọn con đường gây chú ý bằng scandal, Long Nhật vẫn nhận về không ít ý kiến trái chiều từ dư luận vì cho rằng đây là chiêu trò "đánh bóng" tên tuổi rẻ tiền.

Hoạt động nghệ thuật lâu năm, vụ việc Long Nhật bị bắt vì ma túy khiến khán giả bất ngờ. Lùm xùm này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nghệ sĩ giàu cảm xúc, gần gũi với công chúng mà nam ca sĩ sinh năm 1967 đã xây dựng nhiều năm qua.