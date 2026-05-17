Hành trình người trẻ tìm hiểu tinh thần quốc tế của Bác

Vị lãnh tụ đầu tiên của nước ngoài được tạc tượng ở Sri Lanka

Vào tháng 4.2024, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đã đến thăm và làm việc tại Sri Lanka, theo lời mời của Liên đoàn Thanh niên toàn Sri Lanka. Đến thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh tại thủ đô Colombo, nhiều thanh niên Việt Nam không chỉ xúc động vì hình ảnh của Bác giữa lòng một đất nước xa xôi, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng của Người.

Đoàn đại biểu Việt Nam và Sri Lanka chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Colombo, Sri Lanka ẢNH: CTV

Giữa khuôn viên Thư viện thủ đô Colombo, tượng đài Bác Hồ hiện diện trang trọng như một biểu tượng đặc biệt của tình hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka. Đây cũng là vị lãnh tụ nước ngoài đầu tiên được Sri Lanka dựng tượng ở khu vực công cộng, thể hiện sự kính trọng sâu sắc của nhân dân nước bạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với nhiều bạn trẻ Việt Nam, hành trình đến nơi đây là dịp để hiểu rõ hơn tầm vóc quốc tế của Bác Hồ. Không gian trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp và những lần Người đặt chân tới Sri Lanka giúp thanh niên hình dung rõ hơn về hành trình tìm đường cứu nước đầy gian nan của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đất nước Sri Lanka chính là nơi Bác đã đặt chân đến đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước. Từ năm 1911, rồi các năm 1928 và 1946, Bác đã nhiều lần đến Sri Lanka, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Điều khiến nhiều thanh niên xúc động là dù đã đi xa hàng vạn dặm để đấu tranh cho độc lập dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang trong mình khát vọng chung về hòa bình, tự do cho các dân tộc bị áp bức. Chính vì vậy, Người không chỉ là lãnh tụ của Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng đối với nhân dân nhiều nước, trong đó có Sri Lanka. Những tư liệu, hình ảnh, sách viết về Bác bằng tiếng địa phương được trưng bày tại đây cho thấy tình cảm đặc biệt mà người dân Sri Lanka dành cho Người qua nhiều thế hệ.

Đối với thanh niên Việt Nam hôm nay, chuyến thăm đó không chỉ là hoạt động đối ngoại hay tìm hiểu lịch sử, mà còn là bài học sinh động về tinh thần quốc tế trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn trọng hòa bình, luôn đấu tranh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân loại. Giữa thủ đô Colombo, hình ảnh Bác Hồ vì thế trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, giúp thế hệ trẻ thêm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bài học về tình đoàn kết không biên giới

Trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2023, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã có dịp được trải nghiệm sâu sắc về tinh thần quốc tế trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với cách mạng Lào trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bác Hồ cũng dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Lào, nhiều lần khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Lào là mối quan hệ "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững". Sự giúp đỡ chân thành ấy góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Lào và sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan bảo tàng tại Lào ẢNH: VŨ THƠ

Khi bước vào các bảo tàng, khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane hay Hoàng thân Souphanouvong, tinh thần quốc tế trong sáng của Bác không còn là những dòng chữ trên trang giấy, mà đã hóa thành nhịp đập chung của hai dân tộc. Các bạn trẻ đã được tìm hiểu về lịch sử của Lào và trong hành trình giành độc lập của nước bạn luôn có những dấu mốc gắn bó với lịch sử cách mạng của Việt Nam. Đặc biệt, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện diện trong tiến trình lịch sử cách mạng Lào. Ngay trên nước bạn, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở những vị trí vô cùng trang trọng.

Cảm xúc đầu tiên trong lòng các bạn trẻ Việt Nam chính là niềm tự hào mãnh liệt. Điều này minh chứng cho một sự thật lịch sử rực rỡ: Việt Nam và Lào đã từng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự hiện diện của Bác trên đất nước bạn là biểu tượng rõ nét nhất của tinh thần quốc tế trong sáng - một sự giúp đỡ vô tư, không toan tính, hy sinh máu xương vì nền độc lập, hòa bình chung của hai quốc gia.

Trong chuyến đi này, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nằm lại trong tủ kính bảo tàng mà còn chảy tràn trong nhịp sống hiện tại. Các bạn trẻ Việt Nam đã vô cùng bất ngờ và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của người dân và thanh niên Lào. Tình cảm "anh em ruột thịt" mà Bác Hồ dày công vun đắp đã xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ. Chẳng cần dùng chung một tiếng nói, chỉ qua nụ cười, ánh mắt, cái bắt tay và những điệu múa truyền thống, thanh niên hai nước đã có thể kết nối với nhau như người một nhà.

Đặc biệt, khoảnh khắc thanh niên Lào cùng hô vang tên Hồ Chí Minh trong đêm liên hoan giao lưu đã khẳng định một điều: tên của Bác đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết không biên giới.