Hành trình tạm khép, ký ức mãi còn: Trở về từ A80
Video Thời sự

Hành trình tạm khép, ký ức mãi còn: Trở về từ A80

Công Khởi - Sầm Ánh
04/09/2025 12:21 GMT+7

Ngày trở về của A80 tại sân bay Tân Sơn Nhất chan chứa nước mắt và nụ cười. Sau hành trình lịch sử, những người lính trẻ đã trở lại trong vòng tay gia đình, đồng đội và cả niềm tự hào chung của Tổ quốc.

Đằng sau những bước đi mạnh mẽ trên lễ đài, có những ngày tháng chiến sĩ trẻ này phải chống chọi với sốt cao, phải truyền nước, nhưng vẫn gắng gượng tập luyện không bỏ buổi nào. Sau tất cả, nụ cười và ánh mắt hạnh phúc hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên cường và nghị lực.

Cũng là một khoảnh khắc đặc biệt. Từ Đắk Lắk xa xôi, bà Võ Thị Liễu cùng gia đình đã vượt đường dài để chờ đón con gái. Tấm bảng giản dị chứa đựng tất cả tình yêu thương và nỗi mong nhớ của người mẹ. Trong dòng người đông đúc bà vui mừng khi gặp lại con gái của mình. Và tối nay, cả gia đình sẽ quây quần, sống trong ngày hạnh phúc thực sự.

Ngày trở về của A80: Nước mắt chan nụ cười - Ảnh 1.

Nữ chiến sĩ Kiều Ngọc Kỳ Duyên xúc động khi gặp được người thân chờ đón tại TP.HCM

ẢNH: CÔNG KHỞI

Ngày trở về không chỉ có vòng tay của người thân, mà còn có sự đồng hành của những người trẻ. Họ đến từ rất sớm, mang theo hoa, cờ và những nụ cười rạng rỡ. Bởi với thế hệ hôm nay, sau đội hình A80 không chỉ là những người lính trở về, mà còn là biểu tượng của ý chí, của khát vọng cống hiến. Sự chào đón ấy chính là lời động viên, là sự tiếp lửa để những người lính tiếp tục vững bước trên chặng đường sắp tới.

Ngày trở về của A80: Nước mắt chan nụ cười - Ảnh 2.

Cả gia đình bà Võ Thị Liễu, P.Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đã đến TP.HCM để đón con gái Diễm Quỳnh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

ẢNH: SẦM ÁNH


Ngắm các khối quân nữ trong đội hình diễu binh, diễu hành A80

Ngắm các khối quân nữ trong đội hình diễu binh, diễu hành A80

Với bước chân kiêu hãnh và tinh thần kiên cường, lực lượng nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ A80 không chỉ đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự đóng góp quan trọng trong đội hình diễu binh, diễu hành A80.

Toàn cảnh diễu binh A80: Những bước chân 'thép' đi qua quảng trường Ba Đình

Chuyến bay đặc biệt: Ngày trở về của chiến sĩ tham gia A80

