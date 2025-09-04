Hành trình tạm khép, ký ức mãi còn: Trở về từ A80

Đằng sau những bước đi mạnh mẽ trên lễ đài, có những ngày tháng chiến sĩ trẻ này phải chống chọi với sốt cao, phải truyền nước, nhưng vẫn gắng gượng tập luyện không bỏ buổi nào. Sau tất cả, nụ cười và ánh mắt hạnh phúc hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên cường và nghị lực.

Cũng là một khoảnh khắc đặc biệt. Từ Đắk Lắk xa xôi, bà Võ Thị Liễu cùng gia đình đã vượt đường dài để chờ đón con gái. Tấm bảng giản dị chứa đựng tất cả tình yêu thương và nỗi mong nhớ của người mẹ. Trong dòng người đông đúc bà vui mừng khi gặp lại con gái của mình. Và tối nay, cả gia đình sẽ quây quần, sống trong ngày hạnh phúc thực sự.

Nữ chiến sĩ Kiều Ngọc Kỳ Duyên xúc động khi gặp được người thân chờ đón tại TP.HCM ẢNH: CÔNG KHỞI

Ngày trở về không chỉ có vòng tay của người thân, mà còn có sự đồng hành của những người trẻ. Họ đến từ rất sớm, mang theo hoa, cờ và những nụ cười rạng rỡ. Bởi với thế hệ hôm nay, sau đội hình A80 không chỉ là những người lính trở về, mà còn là biểu tượng của ý chí, của khát vọng cống hiến. Sự chào đón ấy chính là lời động viên, là sự tiếp lửa để những người lính tiếp tục vững bước trên chặng đường sắp tới.

Cả gia đình bà Võ Thị Liễu, P.Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đã đến TP.HCM để đón con gái Diễm Quỳnh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 ẢNH: SẦM ÁNH



