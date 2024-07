Nửa đêm, người đàn ông được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” với vết thương chí mạng do dao đâm xuyên cổ. Theo thông tin ban đầu từ phía công an điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên hung thủ đã rủ người đàn ông này đi nhậu nhằm mục đích chuốc say để ra tay sát hại.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ đã giành lại sự sống cho người đàn ông này THANH CHIÊU

Ngay khi tiếp nhận nạn nhân, bệnh viện lập tức bật báo động đỏ và thay đổi phương pháp phẫu thuật để kiểm soát và xử trí tổn thương nhanh nhất mới có thể cứu não.