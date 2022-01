Hành trình trở thành 'học sinh 36 tuổi' của bà mẹ 2 con

36 tuổi vẫn là học sinh

Tốt nghiệp THPT năm 2012, chị Nguyễn Thị The (ở H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) từng đi làm công nhân nhiều năm rồi lấy chồng, sinh con. Chồng chị cũng làm công nhân, nên hai vợ chồng có thu nhập tạm đủ để nuôi con ăn học.

Tuy nhiên, nhận thấy nếu cứ làm công nhân mãi thì chẳng bao giờ phát triển hơn được, chị quyết định đi học để nâng cao trình độ. “Bằng tuổi mình, bạn bè thành đạt hơn, nên mình quyết tâm đi học. Mình phân tích với chồng là đi học thì sau này có tương lai tốt hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn nên đã được chồng ủng hộ”, chị The chia sẻ.

Vậy là chị đăng ký thi và trúng tuyến vào hệ trung cấp nghề may thời trang, Khoa Kinh tế Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh. Để có thời gian đi học, chị xin nghỉ làm công nhân và nhận việc về nhà làm thuê để đảm bảo thu nhập nuôi con.

Ngày đi học, tối về chị vừa dạy con học vừa làm may gia công đến 23 giờ đêm. “Có hôm nhận nhiều việc, mình làm đến 2 - 3 giờ sáng và thường xuyên chỉ ngủ 5 - 6 tiếng một ngày. Có lúc mệt lắm nhưng phải cố”, chị The tâm sự.

Thật may mắn, chị được mẹ chồng giúp đỡ chăm sóc 2 con nhỏ. Tuy nhiên, cũng có thời điểm rơi vào khủng hoảng khi cùng một lúc 2 con bị ốm phải nằm viện, mẹ chồng chị lại ngã bệnh phải đưa đi điều trị. “Khi ấy, nhìn vào 2 con, tôi lại nỗ lực cố gắng để mong con có một tương lai tốt hơn”, chị trải lòng.

Thành tích đáng nể

Là học sinh ở tuổi 36 và đã có gia đình cùng 2 con, nhưng chị The vẫn đạt được nhiều thành tích đáng tự hào với điểm rèn luyện năm học 2020 - 2021 đạt 93/100 và điểm trung bình học tập 8,4/10.





Ngoài ra, chị còn tham gia tích cực các hoạt động, nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021; tham gia Câu lạc bộ Sáng tạo khoa học kỹ thật trẻ của trường và Câu lạc bộ Lý luận trẻ BCEC

Bên cạnh đó, bà mẹ này còn có thành tích đáng nể trong các cuộc thi khoa học và sáng tạo: giải nhì Hội thi Olympic Mác - Lênin cấp trường lần thứ 5, năm 2021; giải ba Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ cấp trường lần thứ 7, năm 2021; giải nhất kỳ thi tay nghề cấp trường năm học 2020 - 2021. Chị cũng là thành viên chính thức tham gia kỳ thi tay nghề cấp quốc gia năm 2021.

Trong quá trình học hỏi kiến thức, chị The không ngừng sáng tạo và đã tham gia nghiên cứu, thiết kế thành công bộ mẫu áo dài truyền thống dành cho nữ sinh THPT. Đề tài đã được mang đi dự thi và đạt giải nhì cuộc thi Start up Kite Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên năm 2021 cấp trường; tham gia vòng bán kết cuộc thi Startup kite Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên năm 2021 toàn quốc do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) tổ chức.

Với thành tích đáng nể trong học tập và rèn luyện, chị The đã hầu như không mất học phí mà còn “mang tiền về” bởi các giải thưởng và học bổng. Chia sẻ về việc được tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” của T.Ư Đoàn, chị nói: “Đây là một niềm vui bất ngờ. Mình muốn nói với các bạn trẻ, dù học tập không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng học không bao giờ là muộn, có học có hơn”.

Nhận xét về chị The, ông Hoàng Quốc Chỉnh, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, cho biết: “Bạn The là một học sinh có nghị lực và có chí tiến thủ. Dù đã có gia đình, nhưng thấy thiếu hụt kiến thức chuyên môn cho nghề may thời trang, nên The đã quyết tâm vừa làm, vừa kiếm tiền đi học. Bạn The là tấm gương sáng về nghị lực và ý chí vươn lên của người trẻ”.