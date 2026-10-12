Hành trình trở thành thương hiệu tỉ đô của MB

Giá trị thương hiệu MB tăng gần 7 lần trong 5 năm

Trong hành trình phát triển của một ngân hàng, quy mô tài sản hay lợi nhuận thường được xem là những thước đo quan trọng. Nhưng khi giá trị thương hiệu vượt qua ngưỡng 2 tỉ USD, câu chuyện đã chuyển sang một tầng ý nghĩa khác: thương hiệu trở thành một phần đáng kể trong giá trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh dài hạn. Theo Brand Finance, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận giá trị thương hiệu vượt mốc 2 tỉ USD trong năm 2026, tăng 27% so với năm 2025. Kết quả này đưa MB vào Top 3 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam. Đáng chú ý, nếu nhìn lại điểm xuất phát, quy mô này đã tăng hơn 6,7 lần so với mức 301 triệu USD năm 2021.

Không chỉ tăng về giá trị, MB còn cải thiện đáng kể về sức mạnh thương hiệu. MB xếp thứ 2 trong số các thương hiệu ngân hàng mạnh nhất Việt Nam với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu đạt 89,5/100 và xếp hạng AAA+. Trong bảng xếp hạng này, MB đứng thứ 5 trong danh sách những thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng ba bậc so với năm 2025. Không những vậy, tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu MB 13%, tăng nhanh hơn mức tăng chung của Top 100 thương hiệu Việt Nam ở mức 11%. Điều này cho thấy bước tiến của MB không chỉ thể hiện ở quy mô giá trị mà còn được củng cố bởi chất lượng tài sản thương hiệu và niềm tin của thị trường.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của MB là giá trị thương hiệu không tăng lên một cách đơn lẻ, mà song hành với sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô kinh doanh và hiệu quả hoạt động. Với MB, quá trình tăng giá trị thương hiệu những năm gần đây diễn ra cùng với sự mở rộng nhanh về tài sản, tín dụng, khách hàng và lợi nhuận. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt hơn 1,733 triệu tỉ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 1,256 triệu tỉ đồng, tăng 13,2%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,227 triệu tỉ đồng. Tổng huy động vốn đạt 1,149 triệu tỉ đồng, tăng 8,2%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 963.815 tỉ đồng, tiếp tục tạo nền tảng nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng và nền kinh tế. Quy mô khách hàng cũng trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý khi đạt xấp xỉ 38 triệu, tăng 2,8 triệu khách hàng so với năm 2025. Con số này đang tiến dần đến mục tiêu 40 triệu khách hàng mà ngân hàng đặt ra cho cả năm 2026. Từ nền tảng khách hàng truyền thống, MB đang mở rộng độ phủ sang nhiều nhóm khách hàng hơn, từng bước hình thành một hệ sinh thái tài chính có quy mô lớn.

Sự mở rộng này tạo ra một vòng lặp quan trọng đối với thương hiệu: quy mô lớn giúp tăng mức độ hiện diện, mức độ hiện diện tạo thêm điểm chạm với khách hàng, còn trải nghiệm và chất lượng dịch vụ lại trở thành yếu tố củng cố sức mạnh thương hiệu.

Khi chuyển đổi số trở thành động cơ tăng trưởng thương hiệu

Nếu quy mô và hiệu quả kinh doanh tạo nền móng, chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp MB định hình diện mạo thương hiệu trong giai đoạn mới. Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB cho rằng MB không chỉ mở rộng quy mô người dùng mà còn đầu tư mạnh cho nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa dịch vụ. Hệ sinh thái của ngân hàng hiện kết nối nhiều lĩnh vực như ngân hàng số, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính số, giúp khách hàng có thể thực hiện hầu hết nhu cầu tài chính trên cùng một nền tảng. Với nền tảng tài chính vững, hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện và triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, MB định hướng tăng trưởng không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính, nơi mỗi trải nghiệm tích cực của khách hàng đều trở thành động lực cho sự phát triển dài hạn của ngân hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực tạo nên tăng trưởng. Khi khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, gắn bó hơn với hệ sinh thái, hiệu quả kinh doanh cũng sẽ được cải thiện một cách tự nhiên và bền vững. Quan điểm này cũng phù hợp với chiến lược phát triển ESG mà MB đang theo đuổi.

Song song với tăng trưởng trong nước, MB cũng từng bước mở rộng dấu ấn quốc tế. Hiện, MB đang có sự hiện diện tại nước ngoài, đó là Ngân hàng đại chúng TNHH MB Campuchia (MB Cambodia) và MB Lào. Bên cạnh đó, ngân hàng đã được cấp giấy phép hoạt động tại Singapore và dự kiến mở thêm các văn phòng đại diện tại Hàn Quốc, Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026. Đồng thời, MB cũng đang chuẩn bị kế hoạch tham gia sâu hơn vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng kết nối với các định chế tài chính toàn cầu và tạo thêm giá trị cho khách hàng. Việc mở rộng hiện diện tại các trung tâm tài chính lớn sẽ tạo điều kiện phục vụ tốt hơn nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI, đồng thời hỗ trợ dòng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Với nền tảng tài chính vững, hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện và triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, MB cho thấy định hướng tăng trưởng không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính, nơi mỗi trải nghiệm tích cực của khách hàng đều trở thành động lực cho sự phát triển dài hạn của ngân hàng.