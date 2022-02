Hành trình về cội nguồn của nữ doanh nhân

Cội nguồn thôi thúc

Lớn lên tại Thụy Điển, Denise Sandquist luôn mong mỏi tìm được cha mẹ ruột ở Việt Nam. Năm 1991, cô được bố mẹ người Thụy Điển nhận nuôi sau khi chào đời được hơn 1 tháng tại Hà Nội. Vì thế, cô thường xuyên về Việt Nam với hy vọng tìm được mẹ và từng dạy tiếng Anh tại Hải Phòng vào năm 2015, cũng là thời gian cô học thêm tiếng Việt.

Đến năm 2016, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Stockholm, cô lại về Việt Nam tìm kiếm. Sandquist chia sẻ rằng cô luôn cảm thấy dòng máu Việt chảy trong huyết quản. “Em hiểu rằng có những thứ được di truyền như trí thông minh. Và em biết có thể cha mẹ người Việt Nam đã di truyền cho em tính cách và trí thông minh”, Sandquist chia sẻ.

Cuộc tìm kiếm người thân của cô còn có tình tiết ly kỳ khi gặp được một cô gái ở TP.HCM có ngoại hình và tính cách rất giống mình. Tuy nhiên, xét nghiệm ADN sau đó cho thấy họ không có quan hệ ruột thịt. Nhờ thông tin trên truyền thông và mạng xã hội, Sandquist vô cùng hạnh phúc khi tìm được mẹ ruột của mình vào đúng dịp Giáng sinh 2016, sau 25 năm xa cách.





Hành trình mới

Hành trình tìm về cội nguồn của cô giờ đây bước sang một trang mới và mang đầy ý nghĩa với quê hương. Về Việt Nam năm 2018 và làm việc cho một công ty mỹ phẩm Thụy Điển, cuộc đoàn tụ đầy xúc động với mẹ ruột đã thôi thúc trong cô một sứ mệnh là giúp mọi người xây dựng những mối quan hệ đầy ý nghĩa. Cũng chính quãng thời gian làm việc và tiếp xúc môi trường, con người Việt Nam đã giúp cô có những góc nhìn mới và hiểu hơn về văn hóa của quê hương. Cô nhanh chóng nhận ra rằng Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng để phát triển ứng dụng hẹn hò và kết bạn qua mạng.

Bắt được thị hiếu và nhu cầu của người dùng trong việc tìm kiếm những mối quan hệ chân thật, Sandquist cùng đồng sự là một người Thụy Điển gốc Á sáng lập Công ty TNHH Fika Social Việt Nam, với ứng dụng hẹn hò và kết bạn Fika tập trung vào nữ giới. Hiện, cô giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của Fika. Mới đây, Fika đã huy động thành công 1,6 triệu USD tại vòng gọi vốn, do VNV Global dẫn dắt với các nhà đầu tư khác như Global Founders Capital, Sofia Dolfe của Index Ventures, Magda Lukaszewicz của Balderton Capital và Madeleine Magnerius của EQT Partners.

Chia sẻ về Fika, CEO Sandquist cho rằng văn hóa hẹn hò ở châu Âu được hình thành từ lâu, còn ở Việt Nam vẫn là một điều khá mới mẻ và tồn tại một sự kỳ thị nhất định đối với các ứng dụng hẹn hò. Do đó, cô muốn có ứng dụng thân thiện, hỗ trợ và giúp phụ nữ cảm thấy an toàn, cũng như góp phần xóa bỏ bất cứ định kiến giới tính nào cản trở sự tự do kết nối của họ.