Ngày 7.7, đoàn công tác của các tổ chức Đoàn, gồm: Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công An, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty TNHH VNASport Việt Nam và Tập Đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Hành trình về quê hương cách mạng" ở Hà Tĩnh.



Đoàn trao biểu trưng 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng khu sân tập thể thao tại xã Hương Lâm, H.Hương Khê, Hà Tĩnh PHẠM ĐỨC

Tại chương trình, tuổi trẻ của các cơ quan đã thực hiện chuỗi các hoạt động tri ân về địa chỉ đỏ và an sinh xã hội vô cùng ý nghĩa trên địa bàn các huyện Hương Khê và Thạch Hà (Hà Tĩnh) với tổng nguồn lực trên 400 triệu đồng.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Lương PHẠM ĐỨC

Cụ thể, tại H.Hương Khê, đoàn đã trao tặng 1 công trình khu sân tập thể thao trị giá 200 triệu đồng và 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Lâm; trao 100 triệu đồng cho Trường mầm non thôn Phú Lâm (xã Phú Gia) để tu sửa lại trường học; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Lương ở xã Hà Linh…

Còn tại H.Thạch Hà, đoàn cũng đã trao tặng 1 công trình bể bơi di động trị giá 100 triệu đồng cho thiếu nhi xã Việt Tiến.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, H.Thạch Hà).

Trước đó, ngày 6.7, chương trình "Hành trình về quê hương cách mạng" do tuổi trẻ các cơ quan, doanh nghiệp của một các đơn vị nêu trên cũng đã thực hiện chuỗi các hoạt động tri ân về địa chỉ đỏ và an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.

Đây là hành trình nhằm hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).