Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hanoi Metro có tổng giám đốc mới

Mai Hà
Mai Hà
23/09/2025 22:15 GMT+7

Chiều 23.9, UBND TP.Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Bằng An làm Tổng giám đốc Hanoi Metro.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro), Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đường sắt đô thị là trụ cột của hệ thống giao thông công cộng, giúp giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng kết nối và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực đô thị.

Hanoi Metro có tổng giám đốc mới- Ảnh 1.

Ông Lê Bằng An được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Hanoi Metro

ẢNH: TUẤN LƯƠNG

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Hanoi Metro đã từng bước làm chủ công nghệ, vận hành ổn định 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội với chiều dài khoảng 21,5 km, vận chuyển trên 60.000 lượt hành khách/ngày. Việc đưa vào hoạt động của 2 tuyến này đã bước đầu thay đổi thói quen đi lại của người dân theo hướng văn minh, hiện đại.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng tin tưởng Tổng giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Hanoi Metro tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ đường sắt đô thị.

Tân tổng giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An cho hay, với gần 30 năm gắn bó với đường sắt quốc gia, ông sẽ tích cực đóng góp vào sự phát triển của Hanoi Metro, xây dựng đơn vị vững mạnh, năng động, phát triển.

Ông Lê Bằng An sinh năm 1975, trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Hanoi Metro, ông là thành viên HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tháng 12.2024, Hà Nội cũng đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng, Viện trưởng Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT), công tác tại Hanoi Metro và giữ chức chủ tịch HĐTV đơn vị này. 

Tin liên quan

Ông Khuất Việt Hùng làm Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro

Ông Khuất Việt Hùng làm Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro

Hà Nội đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng, Viện trưởng Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT), đến công tác tại Hanoi Metro và giữ chức chủ tịch HĐTV đơn vị này.

Khám phá thêm chủ đề

Hanoi Metro Lê Bằng An đường sắt đô thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận