Hanoi Metro có tổng giám đốc mới

Phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro), Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đường sắt đô thị là trụ cột của hệ thống giao thông công cộng, giúp giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng kết nối và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực đô thị.

Ông Lê Bằng An được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Hanoi Metro ẢNH: TUẤN LƯƠNG

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Hanoi Metro đã từng bước làm chủ công nghệ, vận hành ổn định 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội với chiều dài khoảng 21,5 km, vận chuyển trên 60.000 lượt hành khách/ngày. Việc đưa vào hoạt động của 2 tuyến này đã bước đầu thay đổi thói quen đi lại của người dân theo hướng văn minh, hiện đại.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng tin tưởng Tổng giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Hanoi Metro tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ đường sắt đô thị.

Tân tổng giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An cho hay, với gần 30 năm gắn bó với đường sắt quốc gia, ông sẽ tích cực đóng góp vào sự phát triển của Hanoi Metro, xây dựng đơn vị vững mạnh, năng động, phát triển.

Ông Lê Bằng An sinh năm 1975, trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Hanoi Metro, ông là thành viên HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tháng 12.2024, Hà Nội cũng đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng, Viện trưởng Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT), công tác tại Hanoi Metro và giữ chức chủ tịch HĐTV đơn vị này.