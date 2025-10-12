Hanwha Life được vinh danh có 'Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất'

Hanwha Life được công nhận có ‘Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất’. Ảnh: P.T

Để đạt danh hiệu này, Hanwha Life Việt Nam đã trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt, bao gồm bình chọn từ khách hàng, cộng đồng và đánh giá của hội đồng chuyên gia. Kết quả, danh mục sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam, trong đó đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị ‘Đồng hành sống thỏa chất’ đã đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí do ban tổ chức đề ra để được vinh danh một cách thuyết phục.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị ‘Đồng hành sống thỏa chất’ vừa mở ra cơ hội đầu tư, gia tăng tài sản vừa mang đến các quyền lợi bảo vệ vượt trội.

Với sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam, khách hàng sẽ sở hữu kế hoạch đầu tư chủ động thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị được thiết kế chuyên biệt phù hợp với đa dạng khẩu vị đầu tư, được sự quản lý của 2 công ty quản lý quỹ uy tín là VinaCapital và KIM Việt Nam. Nhờ đó, khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư ngay cả khi chưa có số vốn lớn. Trong suốt thời gian tham gia hợp đồng, khách hàng còn nhận được các khoản thưởng duy trì hợp đồng, thưởng đặc biệt hấp dẫn, giúp gia tăng tài sản trong dài hạn.

Bên cạnh yếu tố đầu tư hiệu quả, sản phẩm bảo hiểm ‘Đồng hành sống thỏa chất’ còn mang đến lớp bảo vệ tài chính vững vàng cho khách hàng trước những biến cố không lường trước để giảm bớt gánh nặng kinh tế và giữ vững sự ổn định cho gia đình. Cụ thể, quyền lợi bảo vệ của sản phẩm sẽ được tự động tăng dần theo thời gian lên đến 150% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng sở hữu một giải pháp tài chính mạnh mẽ, nâng mức bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Trong cùng một hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm còn mang đến sự an tâm trọn vẹn khi bảo vệ thêm cho người thân trong gia đình trước rủi ro tử vong do tai nạn mà không yêu cầu thẩm định.

Không chỉ đồng hành với khách hàng, Hanwha Life Việt Nam còn luôn bên cạnh gia đình khách hàng trong những thời khắc khó khăn nhất qua quyền lợi Đồng hành sẻ chia. Cụ thể, ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, công ty sẽ ứng trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 50 triệu đồng), giúp người thân khách hàng kịp thời trang trải chi phí hậu sự ban đầu.

Song song chiến lược khẳng định uy tín trên từng sản phẩm, Hanwha Life Việt Nam còn vun đắp niềm tin nơi khách hàng thông qua đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm lắng nghe, sẵn sàng giải đáp những băn khoăn ngay khi khách hàng cần. Chính sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhanh chóng và kịp thời này đã góp phần tạo dựng niềm tin và trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, từ đó tôn vinh giá trị của các sản phẩm bảo hiểm được vinh danh.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng, Hanwha Life Việt Nam còn được vinh danh ‘Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín’ 9 năm liên tiếp (2017 - 2025) và ‘Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam’ 5 năm liền (2020 - 2024) do Vietnam Report công bố...