Hanwha Life quan tâm bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chính cho phụ nữ Việt

Hanwha Life là thành viên quan trọng của Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) có mặt tại Việt Nam từ năm 2008. Với vị thế trong "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liền (2017-2025), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, Hanwha Life luôn tiên phong lan tỏa các giá trị cốt lõi của tập đoàn Hanwha, đặc biệt là giá trị "Nâng cao chất lượng cuộc sống". Giá trị đó được thể hiện qua triết lý kiến tạo nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn bằng công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.

Trong hành trình hiện thực hóa triết lý này, phụ nữ là nhóm khách hàng được Hanwha Life Việt Nam đặc biệt quan tâm bởi họ vừa là trụ cột vun vén gia đình, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, vừa là lực lượng tạo giá trị kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng đối diện nhiều rào cản về sức khỏe, tinh thần và tài chính.

Với sự thấu hiểu này, Hanwha Life Việt Nam đã phát triển các sản phẩm bảo hiểm được tích hợp các quyền lợi nổi bật, được ví như những "đặc quyền" dành riêng cho phái nữ, tiêu biểu như bảo hiểm "Người bạn đồng hành - Vượt khó", "Bảo hiểm 100 Bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Chăm sóc Y tế Toàn Cầu".

"Người bạn đồng hành - Vượt khó" là sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt cho bệnh ung thư, với cơ chế chi trả linh hoạt theo từng giai đoạn tiến triển của bệnh. Khách hàng khi phát hiện ung thư giai đoạn sớm lần đầu sẽ được chi trả 50% số tiền bảo hiểm (tối đa 500 triệu đồng). Nếu không may mắc ung thư nghiêm trọng lần đầu, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa lên đến 2 tỷ đồng. Đặc biệt, sản phẩm còn bổ sung quyền lợi chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm cho các trường hợp ung thư nghiêm trọng thường gặp ở nữ giới như ung thư vú, tử cung, buồng trứng, phổi và trực tràng. Với mức phí hợp lý, khách hàng - đặc biệt là phụ nữ, nhóm có nguy cơ mắc ung thư cao sẽ có thêm một lớp bảo vệ mạnh mẽ, giúp chủ động nguồn tài chính để an tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe khi không may đối diện bệnh tật.

Không chỉ các bệnh ung thư, Hanwha Life Việt Nam còn mở rộng phạm vi bảo vệ và tăng thêm lớp an toàn tài chính cho nữ giới trước các bệnh hiểm nghèo thông qua sản phẩm "Bảo hiểm 100 Bệnh hiểm nghèo". Sản phẩm mang đến kế hoạch ứng phó toàn diện trước bệnh hiểm nghèo ở cả giai đoạn sớm và muộn, với tổng quyền lợi lên đến hơn 200% số tiền bảo hiểm. Sản phẩm chi trả cho hai bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm khác nhau, tăng cơ hội điều trị và hồi phục kịp thời. Đồng thời, khách hàng vẫn tiếp tục nhận quyền lợi lên đến 100% số tiền bảo hiểm nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn, giúp gia tăng nguồn lực tài chính để chữa trị.

Song song, sản phẩm "Bảo hiểm Chăm sóc Y tế Toàn Cầu" cũng cho thấy sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam khi ngay từ chương trình bảo hiểm cơ bản, khách hàng nữ đã nhận được quyền lợi điều trị nội trú Biến chứng thai sản. Sản phẩm còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại tại hơn 400 bệnh viện và phòng khám trong nước lẫn quốc tế, với quyền lợi chi trả chi phí điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa và thai sản, trong đó quyền lợi nội trú lên tới 1,5 tỷ đồng/năm. Đây được xem là "lá chắn" giúp phụ nữ an tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ nhu cầu thường nhật đến những hành trình quan trọng như làm mẹ.

Đặc biệt, sự tiên phong bảo vệ sức khỏe và tài chính cho nữ giới của Hanwha Life Việt Nam còn thể hiện qua nhiều chiến dịch vì cộng đồng thiết thực. Tiêu biểu là chiến dịch "Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che" được công ty khởi động từ tháng 7.2025, nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng phụ nữ.

Chiến dịch mang đến giá trị thiết thực cho hàng trăm khách hàng nữ

Theo đó, Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Viện Di truyền Y học (Gene Solutions) tặng 500 gói xét nghiệm tầm soát ung thư có nguy cơ di truyền phổ biến ở nữ giới, triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Xét nghiệm tập trung vào 10 gen liên quan đến ung thư vú, buồng trứng và đại trực tràng, giúp phụ nữ phát hiện sớm nguy cơ di truyền và kịp thời chăm sóc sức khỏe. Chưa kể, nếu xét nghiệm dương tính, Hanwha Life Việt Nam sẽ hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho ba người thân trực hệ, giúp mở rộng phạm vi phòng ngừa chủ động cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Đồng thời, người tham gia còn được tư vấn y khoa chuyên sâu từ các bác sĩ tư vấn di truyền của Gene Solutions. Trước và sau khi xét nghiệm, bác sĩ sẽ trực tiếp tư vấn và giải thích kết quả, giúp người tham gia hiểu rõ nguy cơ sức khỏe và các giải pháp phù hợp. Không chỉ vậy, chiến dịch còn có sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều gương mặt truyền cảm hứng trên các nền tảng mạng xã hội, giúp lan tỏa rộng rãi hơn thông điệp của chương trình đến cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Lưu Hồng Đăng, Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phó giám đốc Y khoa Gene Solutions chia sẻ tại sự kiện của Hanwha Life Việt Nam

Hành trình chăm sóc sức khỏe và tài chính cho phụ nữ của Hanwha Life Việt Nam không phải là những nỗ lực đơn lẻ, mà là sự kế thừa tầm nhìn dài hạn từ tập đoàn mẹ và "bản địa hóa" để phù hợp với nhu cầu của người Việt. Trong tương lai, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều giải pháp và chương trình cho nữ giới, giúp mọi phụ nữ có thể an tâm vun vén hạnh phúc cá nhân và gia đình cũng như khẳng định vai trò của mình trong xã hội hiện đại.