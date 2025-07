Hanwha Life Việt Nam đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng khách hàng

Bảo hiểm vô hình, giá trị hữu hình

Câu chuyện của chị T.M tại tỉnh Đắk Nông là một minh chứng rõ nét cho giá trị của bảo hiểm nhân thọ, không chỉ bảo vệ từng cá nhân mà còn là chiếc khiên vững chắc cho cả gia đình trước biến cố. Cuối năm 2021, chồng chị M bất ngờ qua đời vì đột quỵ, gia đình chị được Hanwha Life Việt Nam chi trả 450 triệu đồng. Gần 3 năm sau, chính chị M phát hiện mắc ung thư phổi kèm ung thư giáp di căn hạch và qua đời chỉ sau ba tháng phát hiện bệnh. Khoản chi trả 1,5 tỉ đồng từ Hanwha Life Việt Nam đã phần nào giúp người thân lo hậu sự chu toàn, ổn định cuộc sống và duy trì tương lai học tập cho con gái chị.

Điều ý nghĩa hơn là Hanwha Life Việt Nam đã kích hoạt quyền lợi miễn đóng phí cho con gái của anh chị trong thời gian còn lại của hợp đồng, như một lời cam kết đồng hành và tiếp nối sự yêu thương của cha mẹ, gìn giữ tương lai cho con ngay cả khi họ không còn bên cạnh.

Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình chị T.M (Đắk Nông)

Với chị T.P (TP.HCM), người đã tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam suốt gần 8 năm, khoản chi trả 2,3 tỉ đồng không chỉ hỗ trợ tài chính kịp thời mà còn mở thêm một "cánh cửa" đến với phác đồ điều trị tiên tiến khi chị được chẩn đoán ung thư tuyến vú xâm lấn. Có thể nói, bảo hiểm đã "mở rộng" cơ hội về sức khỏe và hy vọng, giúp chị P giảm bớt gánh nặng tài chính, vững tinh thần để yên tâm điều trị và sớm hồi phục.

Trong một hoàn cảnh khác tại tỉnh Phú Thọ, gia đình chị P.N cũng không đơn độc trên hành trình vượt qua mất mát. Tai nạn giao thông xảy đến với chị N để lại khoảng trống không thể lấp đầy và nỗi lo chưa kịp gọi thành tên cho chồng và con gái chỉ mới 2 tuổi. Trong lúc khó khăn, sự đồng hành tận tâm của đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam cùng khoản chi trả 3,2 tỉ đồng không chỉ là nguồn tài chính kịp thời mà còn động viên tinh thần, giúp gia đình có thêm điểm tựa để vượt qua và từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam cũng phối hợp với ngân hàng Vietbank tổ chức nhiều buổi lễ chi trả quyền lợi cho khách hàng đã mua bảo hiểm qua kênh liên kết ngân hàng. Đơn cử trong tháng 4/2025, Hanwha Life Việt Nam đã chi trả tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho hai khách hàng là anh V.T (Hải Phòng) với quyền lợi hỗ trợ điều trị ung thư và quyền lợi tử vong, cùng chị N.Đ (Quảng Ninh) với quyền lợi tử vong do tai nạn giao thông. Các thủ tục chi trả được hoàn tất nhanh chóng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hanwha Life Việt Nam và Vietbank, thể hiện rõ hiệu quả hợp tác giữa công ty và đối tác ngân hàng trong hành trình đưa các sản phẩm bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi hiện có đa dạng kênh phân phối từ đại lý bảo hiểm, kênh ngân hàng, kênh trực truyến,… Khách hàng đến với Hanwha Life Việt Nam qua bất kỳ kênh nào đều được chúng tôi phục vụ tận tình và nhất quán với mong muốn mang đến trải nghiệm hài lòng cho khách hàng. Đó chính là tâm niệm cốt lõi mà Hanwha Life đã kiên định theo đuổi trong hành trình gắn bó và nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt".

Tận tâm bảo vệ - Bền bỉ sẻ chia

Trong năm 2024 đã có hơn 48.000 trường hợp bảo hiểm liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí,… được Hanwha Life Việt Nam chi trả với tổng số tiền gần 459 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Công ty cũng tăng dự phòng nghiệp vụ thêm 14% so với năm 2023, từ hơn 12.400 tỉ đồng lên hơn 14.100 tỉ đồng. Đây là nguồn tài chính quan trọng nhằm đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng trong tương lai, đồng thời thể hiện tầm nhìn dài hạn và vững vàng về tài chính của công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty tiếp tục chi trả quyền lợi lên đến 201 tỉ đồng cho gần 22.500 trường hợp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhờ đẩy mạnh số hóa, có đến hơn 90% yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được khách hàng nộp trực tuyến, thời gian trung bình công ty giải quyết yêu cầu chỉ trong vòng 2 ngày làm việc, giúp trải nghiệm của khách hàng được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Hanwha Life Việt Nam cam kết không ngừng nỗ lực lan tỏa tính nhân văn của bảo hiểm nhân thọ

Tại Hanwha Life Việt Nam, toàn thể nhân viên đều thấu hiểu việc chi trả bảo hiểm là một trong những công tác quan trọng nhất nên đồng lòng phối hợp chặt chẽ để giải quyết bồi thường nhanh chóng và kịp thời, giúp khách hàng sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Hành trình chi trả bảo hiểm không thể thiếu vai trò của đội ngũ kinh doanh, những người ở tuyến đầu luôn sát cánh kịp thời khi khách hàng gặp biến cố, hỗ trợ gia đình chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, chung tay san sẻ lo toan và động viên tinh thần để người thân ở lại vững vàng bước tiếp. Song hành cùng đội ngũ kinh doanh là các bộ phận nghiệp vụ tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao, cùng thúc đẩy quá trình thẩm định hồ sơ và giải quyết quyền lợi cho khách hàng một cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.

"Cuộc sống có nhiều điều không thể đoán trước nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị ngay từ hôm nay. Hanwha Life Việt Nam tự hào đã và đang đồng hành cùng triệu gia đình Việt, mang đến sự bảo vệ toàn diện không chỉ cho hiện tại mà còn cả tương lai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh, nỗ lực hướng đến là "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam", đại diện công ty nhấn mạnh.