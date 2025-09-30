Hanwha Life Việt Nam kiến tạo đội ngũ tư vấn tài chính chuẩn mực

Sự phát triển ngày càng đa dạng của các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân kéo theo sự thay đổi trong nhu cầu khách hàng. Khách hàng ngày nay mong đợi những giải pháp toàn diện giúp cân bằng giữa bảo vệ, đầu tư và tích lũy. Trong bức tranh đó, bảo hiểm nhân thọ trở thành mảnh ghép quan trọng, đặt ra yêu cầu về một thế hệ tư vấn viên mang tư duy mới, có khả năng hoạch định tài chính và kiến tạo trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Với kinh nghiệm hơn 17 năm gắn bó với người Việt kết hợp cùng kinh nghiệm dày dạn từ thị trường bảo hiểm lâu đời Hàn Quốc, Hanwha Life Việt Nam đã xây dựng được hệ thống hơn 38.800 tư vấn tài chính chuyên nghiệp cùng hơn 140 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc (Tính đến hết tháng 8/2025). Tất cả đội ngũ đều cùng mục tiêu gắn kết với khách hàng không chỉ trong một giao dịch mua bảo hiểm, mà còn là sự liên kết lâu dài, bền chặt về sau.

Hanwha Life Việt Nam luôn đồng hành bền chặt cùng đội ngũ tư vấn tài chính

Theo quy định của Bộ Tài chính, một tư vấn tài chính muốn hoạt động cần hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản, được cấp chứng chỉ hành nghề, mã số hoạt động và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức cùng các quy định pháp luật. Tại Hanwha Life Việt Nam, bên cạnh việc đáp ứng các quy định của luật, công ty còn đặt ra những chuẩn mực cao hơn, với mục tiêu dài hạn là kiến tạo một thế hệ tư vấn viên không ngừng phát triển. Theo đó, mỗi tư vấn viên không chỉ đại diện cho công ty, mà còn đại diện cho một nghề nghiệp mang lại giá trị cao cho xã hội, đòi hỏi sự hội tụ của 3 yếu tố then chốt: kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Để làm được điều đó, kiến thức là nền tảng đầu tiên. Một tư vấn tài chính vừa phải nắm chắc thông tin về sản phẩm bảo hiểm, vừa cần am hiểu các xu hướng tài chính, đầu tư, luật pháp,… từ đó xây dựng kế hoạch tài chính "đo ni" cho từng khách hàng, giúp khách hàng an tâm trước rủi ro, tối ưu hóa giá trị đầu tư và duy trì một tương lai tài chính bền vững cho bản thân lẫn gia đình.

Để bồi đắp kiến thức cho đội ngũ của mình, Hanwha Life đã dày công xây dựng một hệ thống đào tạo đa tầng, chuyên biệt, được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển nghề nghiệp. Từ Rookies Festival cho người mới bắt đầu, đến Hanwha FM (Future Manager - Nhà quản lý tương lai) và Hanwha FL (Future Leader - Nhà lãnh đạo tương lai) dành cho những người có khát vọng lãnh đạo. Nhóm thành viên tinh hoa còn có cơ hội tham gia chương trình Hanwha Leads để sẵn sàng chinh phục MDRT - danh hiệu danh giá bậc nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Từ đó, đội ngũ sẽ được trang bị nền tảng vững chắc để vươn tới những chuẩn mực cao hơn.

Các MDRT của Hanwha Life Việt Nam tham dự Hội Nghị Toàn Cầu MDRT 2025 tại Macao

Nếu kiến thức là gốc rễ, thì kỹ năng là cầu nối đưa giá trị đến khách hàng. Trong bối cảnh Gen Y và Gen Z dần thành nhóm khách hàng chủ lực, một tư vấn viên giỏi cần biết tận dụng công cụ số và linh hoạt trong cách tiếp cận để tạo ra nhiều điểm chạm, mang đến trải nghiệm thuận tiện và gần gũi hơn cho khách hàng.

Tại Hanwha Life Việt Nam, đội ngũ tư vấn tài chính được nâng tầm thông qua chiến lược trẻ hóa toàn diện. Công ty đẩy mạnh sự tham gia của Gen Y và Gen Z, là lực lượng am hiểu công nghệ với tư duy hiện đại. Cùng lúc, công ty cũng thúc đẩy trẻ hóa tư duy và kỹ năng cho toàn thể đội ngũ kinh doanh thông qua các chương trình huấn luyện chuyên sâu về giải pháp tài chính toàn diện và số hóa trong tư vấn, kết hợp cùng nhiều nền tảng số như hệ thống FC Portal, ứng dụng LIME Pro,… giúp đội ngũ làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và linh hoạt mọi lúc mọi nơi. Nhờ vậy, việc đồng hành cùng khách hàng sẽ trở nên nhanh chóng, sâu sát hơn, củng cố niềm tin và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Sự chuyển mình của đội ngũ tư vấn tài chính trở nên cần thiết hơn khi Hanwha Life Việt Nam vừa ra mắt loạt sản phẩm mới trong năm 2025

Bên cạnh hai yếu tố nói trên, giá trị của nghề tư vấn tài chính chỉ được hoàn thiện khi gắn liền với uy tín và đạo đức nghề nghiệp. Với Hanwha Life Việt Nam, "niềm tin" cũng là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động với khách hàng và với chính đội ngũ tư vấn tài chính. Mỗi tư vấn viên không chỉ là người đồng hành, mà còn là chiếc cầu nối đưa giá trị niềm tin từ công ty đến từng khách hàng, tạo dựng sự gắn kết lâu dài.

Theo đó, Hanwha Life Việt Nam áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng kinh doanh toàn diện, không chỉ dựa trên doanh số mà còn chú trọng tỷ lệ duy trì hợp đồng, sự hài lòng của khách hàng và mức độ tuân thủ của người tư vấn. Công ty có chính sách thưởng duy trì, theo thời hạn hợp đồng nhằm khuyến khích người tư vấn phải tạo ra nhiều hơn nữa sự hài lòng để giữ chân khách hàng. Nhờ đó, niềm tin của khách hàng với Hanwha Life Việt Nam ngày càng bền vững, góp phần đưa công ty từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng, Hanwha Life Việt Nam liên tiếp 9 năm được vinh danh "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" (2017-2025) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, đồng thời là công ty có "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" năm 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư vinh danh.