Hanwha Life Việt Nam trao học bổng, tiếp ước mơ cho sinh viên tại Đà Nẵng

Ông Hong Jeong Pyo, Phó tổng giám đốc Hanwha Life Hàn Quốc trao bảng tượng trưng cho TS Trần Thế Sơn, Phó hiệu trưởng VKU

Phần tài trợ 100 triệu đồng được Hanwha Life Việt Nam trao vào quỹ học bổng của VKU, chung tay cùng nhà trường hỗ trợ học phí cho các em sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt. Dựa trên hoàn cảnh thực tế của mỗi sinh viên, nhà trường sẽ phân bổ mức học bổng phù hợp và thay mặt Hanwha Life Việt Nam trao tận tay đến các em.

Những suất học bổng sẽ giúp các em vơi bớt nỗi lo chi phí, tiếp tục chuyên tâm học tập, phấn đấu đạt được các ước mơ, dự định trong cuộc sống. Hơn thế, sự quan tâm của công ty cũng mang đến cho các em thêm nguồn động viên tinh thần, khơi dậy niềm tin và nghị lực vươn lên, vững vàng hơn trên chặng đường chinh phục tri thức, hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của Hanwha Life Việt Nam, đại diện nhà trường chia sẻ: "Món quà từ Hanwha Life Việt Nam không chỉ giúp các em sinh viên có thêm nguồn lực học tập, mà còn giúp gia đình các em phần nào vơi bớt nỗi lo cho hành trình đến trường của con em. Xin cảm ơn Hanwha Life Việt Nam vì khoản hỗ trợ thiết thực và đặc biệt được trao vào dịp đầu năm mới đầy ý nghĩa".

Ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc của Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Hanwha Life Việt Nam tin rằng mỗi sinh viên hôm nay đều là tài năng và niềm hi vọng cho tương lai đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn một hoạt động thúc đẩy giáo dục, hỗ trợ thế hệ trẻ để khởi đầu cho các chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội trong năm 2025 thật sự mang nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Đây không chỉ là lời khích lệ đối với các bạn sinh viên, mà còn là một phần trong cam kết dài hạn của chúng tôi đối với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi được trao cơ hội và nguồn lực, các bạn sinh viên sẽ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình và trở thành những công dân có ích, đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội ngày càng thịnh vượng hơn".

Sự kiện Hanwha Life Việt Nam tài trợ học bổng cho sinh viên trường VKU là sự cộng hưởng chuỗi dự án phát triển tài năng trẻ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) do Hanwha Life Hàn Quốc đồng hành cùng VKU trong năm 2024.

Xuyên suốt năm 2024, Hanwha Life Hàn Quốc đã tài trợ và phối hợp cùng trường VKU để triển khai hàng loạt hoạt động quy mô như: tổ chức cuộc thi "Olympic Tin học miền Trung - Tây nguyên lần thứ V" vào tháng 3; khánh thành "Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Công nghệ tài chính - Fintech Hub" tại VKU vào tháng 9; tài trợ và tổ chức chuyến đi học tập thực tế về môi trường Fintech tại Hàn Quốc cho sinh viên và giảng viên Việt Nam vào tháng 10;… Các chương trình ý nghĩa này không chỉ thúc đẩy và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam mà còn góp phần vào mục tiêu vĩ mô phát triển Đà Nẵng thành "Trung tâm tài chính quốc tế" vào năm 2030 theo kế hoạch của Chính phủ Việt Nam.

Hanwha Life Hàn Quốc tài trợ chuyến thực tế tại Hàn Quốc cho nhân tài Fintech Việt Nam

Các dự án vì cộng đồng của Hanwha Life nói chung thể hiện mạnh mẽ khẳng định cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam thông qua mang lại các giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội thông qua ba mũi nhọn nổi bật: Chăm lo sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy giáo dục và bảo vệ trẻ em. Những nỗ lực đó đã giúp Hanwha Life dành trọn niềm tin của khách hàng, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường bảo hiểm.

Với những đóng góp quan trọng, Hanwha Life Việt Nam được nhiều tổ chức uy tín vinh danh liên tục tại các giải thưởng danh giá như: 4 năm liền là "Doanh nghiệp vì cộng đồng" của The Saigon Times, 8 năm liên tiếp là "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín", 5 năm liên tiếp trong "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" do Vietnam Report công bố và 3 năm liền nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do tạp chí HR Asia tổ chức.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục nhân rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội, song hành với hoạt động kinh doanh bền vững và trở thành điểm tựa tin cậy cho khách hàng, qua đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam.