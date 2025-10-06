Hanwha Life Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng, mang Trung Thu ấm áp cho thiếu nhi

Tết Trung thu còn được gọi là Tết Đoàn viên, là dịp để mọi thành viên trong đình quây quần cùng phá cỗ trông trăng. Trong không khí ấy, ấm áp nhất là khoảnh khắc trẻ thơ háo hức được cầm trên tay chiếc lồng đèn, cùng bạn bè phá cỗ và sẻ chia niềm vui. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, niềm vui tưởng chừng giản dị ấy vẫn còn xa xôi.

Dịp trung thu năm nay, tập thể Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Hanwha Life Việt Nam đã chung tay đóng góp tổng số tiền 200 triệu đồng và thông qua 2 tổ chức là Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam và Saigonchildren để thực hiện các chương trình hỗ trợ trẻ em tại nhiều địa phương trên cả nước với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một tuổi thơ tròn đầy và hạnh phúc.

Theo đó, ngày 30.9.2025, Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Saigonchildren để triển khai chương trình tặng quà cho 442 học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Đồng Tháp với nhiều phần quà trung thu và học bổng. Những phần quà giản dị nhưng ấm áp ấy không chỉ mang đến một mùa trăng rằm trọn vẹn, mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em có thêm nghị lực trên con đường học tập.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ cho đại diện Saigonchildren

Ngày 3.10, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục trao 100 triệu đồng đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nhằm mang đến một mùa ‘phá cỗ’ yêu thương cho các em nhỏ khó khăn tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên. Đặc biệt, sự sẻ chia còn đến với cả các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, không chỉ giúp các em cảm nhận được niềm vui và không khí đoàn viên mà còn tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua bệnh tật.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao bảng tượng trưng tài trợ cho đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: ‘Cũng như Tết Trung thu ở Việt Nam, Chuseok tại Hàn Quốc là dịp đoàn viên ấm áp. Sự tương đồng văn hoá ấy càng thôi thúc chúng tôi sẻ chia và lan toả yêu thương, để mọi em nhỏ đều có thể đón Trung thu trọn vẹn hơn, và điều này từ lâu đã trở thành một nét truyền thống tốt đẹp của chúng tôi. Hanwha Life tin rằng dù cuộc sống còn nhiều thử thách, các em nhỏ vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì có vòng tay yêu thương của xã hội’.

Không chỉ trao đi yêu thương nhân dịp mùa Trung thu hay trong các dịp lễ, tết khác, Hanwha Life Việt Nam còn triển khai nhiều sáng kiến dài hạn nhằm ươm mầm và phát triển thế hệ trẻ bởi các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của công ty, hướng tới tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng thông qua việc thúc đẩy giáo dục.

Nổi bật trong số đó là sáng kiến ‘Future Plus’ được Hanwha Life triển khai mạnh mẽ tại Việt Nam. Dự án đặt trọng tâm tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính (Fintech) - lĩnh vực đang trở thành xu thế toàn cầu.

Trong khuôn khổ dự án, Hanwha Life Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tại các trường đại học như Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) và Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Dự án mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, bảo hiểm và Fintech; tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia tài chính Hàn Quốc và Việt Nam; trải nghiệm và giao lưu tại Hàn Quốc; thực tập trực tiếp tại Hanwha Life Việt Nam; sau đó, chính các em sinh viên tiếp tục được tham gia trong các dự án mang kiến thức tài chính, bảo hiểm lan tỏa trở lại cho cộng đồng yếu thế;… Những nỗ lực này giúp sinh viên mở rộng kiến thức, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Fintech trong tương lai.

Một chương trình khác cũng được Hanwha Life Việt Nam triển khai liên tục trong năm là dự án ‘Trao bảo vệ, trọn an tâm’. Công ty phối hợp trực tiếp với cơ quan chính quyền và đoàn thể tại địa phương để tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn thực tế, từ đó, trao tặng các phần quà thiết thực cho các em nhỏ. Trong năm 2025, công ty đã trao tặng hàng trăm suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập,…cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Phú Thọ, Cần Thơ, Huế,… Qua đó, Hanwha Life Việt Nam góp phần tiếp sức học tập, lan tỏa yêu thương và mang đến cơ hội phát triển dài hạn cho các em. Hành trình này sẽ còn tiếp tục đến với nhiều em nhỏ ở các tỉnh, thành khác trong thời gian tới.

Hanwha Life Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nâng đỡ con đường học tập của các em nhỏ khó khăn

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam liên tiếp 4 năm được vinh danh ở hạng mục ‘Doanh nghiệp vì cộng đồng’ (2021-2024) của The Saigon Times; 9 năm liền được vinh danh ‘Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín’ (2017-2025) và ’Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam’ 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, đồng thời là ’Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ 4 năm liên tiếp (2022-2025) do HR Asia bình chọn.

Trong tương lai, Hanwha Life Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới để luôn là điểm tựa tin cậy cho khách hàng, cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng và hướng đến mục tiêu trở thành ‘Công ty bảo hiểm được tín nhiệm nhất’ tại Việt Nam.