Háo hức buổi tập đầu tiên với trang phục và quả bóng tuyệt đẹp trước ngày hội lớn

Đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM lần đầu tiên tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), cũng là đội đầu tiên đến tập luyện tại sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM trong trang phục mới thi đấu giải TNSV THACO Cup 2024 NHẬT THỊNH

Tuy là đội tân binh của giải, nhưng các cầu thủ của đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM rất nghiêm túc, có mặt trước buổi tập gần 30 phút để làm nóng. Buổi tập của các cầu thủ gồm những sinh viên sẽ trở thành bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm y học… trong tương lai của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, diễn ra ngay sau đó được tổ chức rất bài bản và hoàn tất trong vòng 1 giờ đồng hồ như quy định của ban tổ chức.

Trailer | Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Cúp Thaco lần II-2024

"Chúng tôi từng thi đấu tại sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng trước đây, nhưng cũng sau vài năm mới trở lại. Đây là lần đầu tiên đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM tham dự giải TNSV THACO Cup 2024, một giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, tính chuyên môn rất cao. Cả đội tập luyện nghiêm túc và hy vọng sẽ tạo bất ngờ tại vòng bảng", cầu thủ Nguyễn Quang Huy, sinh viên năm 4 ngành Dược, Chủ nhiệm CLB bóng đá Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết.

Háo hức bước vào tập luyện ngay sau khi mặc trang phục thi đấu NHẬT THỊNH

Các cầu thủ làm quen với quả bóng chính thức của giải do Công ty Động Lực tài trợ, đặc biệt quả bóng này còn được in logo riêng của giải TNSV THACO Cup 2024 NHẬT THỊNH

Cũng tại buổi tập, các cầu thủ đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM cực kỳ háo hức khi được nhận trang phục thi đấu rất đẹp do nhãn hàng Bulbal tài trợ và thiết kế riêng cho từng đội. Bên cạnh đó, các đội cũng được làm quen với quả bóng chính thức của giải do Công ty Động Lực tài trợ, đặc biệt quả bóng này còn được in logo riêng của giải TNSV THACO Cup 2024.

Tương tự, các cầu thủ đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM tập ngay sau đó cũng nhận trang phục và quả bóng chính thức của giải TNSV THACO Cup 2024 để bắt tay ngay vào tập luyện.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM NHẬT THỊNH

Không khí buổi tập của các đội trường đại học, cao đẳng, học viện trở nên khẩn trương khi vòng loại khu vực TP.HCM chỉ còn gần 1 tuần nữa sẽ khởi tranh. Sân trường rộn rã những tiếng cười giòn tan của các cầu thủ. Ai nấy đều rất háo hức trước mùa giải mới của bóng đá sinh viên.

Buổi tập của đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM và đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng gây chú ý, bởi những tiếng hô quyết tâm, quyết tâm rất lớn của các cầu thủ sau mỗi buổi tập. Cho thấy, không khí của giải TNSV THACO Cup 2024 đã bắt đầu nóng lên, dù thời điểm hiện nay là những ngày nghỉ lễ khi chuẩn bị bước sang năm mới 2024.