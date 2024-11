Hào hứng săn vé 0 đồng concert ‘Anh trai vượt ngàn chông gai Day 2’ cùng Techcombank

Các chương trình vòng quay may mắn "Săn vé Anh Tài" và Tặng vé tham dự concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức được khởi động từ ngày 8.11.2024. Chương trình dành cho tất cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới của Techcombank với nhiều hạng vé đa dạng, cách thức tham gia đơn giản tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội trải nghiệm và săn vé dễ dàng.

Để có thể sở hữu tấm vé Concert Day 2 với giá 0 đồng bằng hình thức vòng quay may mắn "Săn vé Anh Tài", khách hàng chỉ cần có tài khoản Techcombank đã kích hoạt tính năng Sinh lời tự động, duy trì tổng số dư khả dụng chỉ từ 15.000.000 đồng (tùy theo hạng hội viên) trên tài khoản Sinh lời tự động trong tối thiểu 3 ngày liên tiếp, sẽ nhận được một lượt quay may mắn săn vé Concert Day 2.

Ngoài ra, Techcombank còn tặng hàng ngàn vé tham dự concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 2 hoàn toàn miễn phí cho khách hàng là hội viên Techcombank Private hoặc Priority thỏa mãn điều kiện của chương trình. Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng một cặp vé mời nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện: (1) tổng giá trị của các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng trong thời gian diễn ra chương trình tăng thêm tối thiểu 1 tỉ VNĐ so với ngày 31.10.2024; hoặc (2) có tài khoản bật Sinh lời tự động với số dư khả dụng bình quân trong 7 ngày liên tiếp trong thời gian diễn ra chương trình tăng thêm 500 triệu VNĐ so với ngày 31.10.2024.

Khách hàng là hội viên Techcombank Inspire hoặc không thuộc hạng hội viên có tài khoản bật Sinh lời tự động với số dư khả dụng bình quân trong 7 ngày liên tiếp trong thời gian diễn ra chương trình tăng thêm 200 triệu VNĐ so với ngày 31.10.2024 cũng sẽ nhận được một vé tham dự concert.

Chưa đầy một tuần kể từ ngày công bố thể lệ "Săn vé Anh Tài", đã có hơn 11.000 người thảo luận về các chương trình hấp dẫn này từ Techcombank và Anh trai vượt ngàn chông gai, cho thấy sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ tiếp tục dành cho Concert Day 2 lần này. Cũng theo báo cáo từ YouNet Media, ngân hàng này dẫn đầu Bảng xếp hạng thương hiệu ngành ngân hàng trong tháng 9.2024 với lượng thảo luận tăng 96%, lượt thảo luận nhắc tới thương hiệu tăng gần 200% và lượng người tham gia thảo luận tăng 95% so với tháng trước đó.

Sau concert đầu tiên, nhiều khách hàng của Techcombank đã có kinh nghiệm hơn để có thể tự tin "săn vé" thành công. Chị Huyền Như - một trong số khách hàng may mắn sở hữu được tấm vé từ vòng quay may mắn "Săn vé Anh Tài" chia sẻ: "Chỉ cần truy cập vào ứng dụng của ngân hàng Techcombank và thực hiện theo hướng dẫn là đã có cơ hội tham gia vòng quay may mắn. Với số tiền lương tích lũy trong tài khoản, tôi đã tận dụng để bật tính năng Sinh lời tự động và nhờ đó quay được vé tham gia concert tại TP.HCM. Tôi cũng đang rất mong chờ lượt quay may mắn sẽ tiếp tục đến với mình trong lần săn vé tham gia Concert Day 2 này".

Đại lộ "Gai con" giúp "bữa tiệc âm nhạc" thêm trọn vẹn

Theo chia sẻ của Nhà Đồng đầu tư - Ngân hàng Techcombank, điểm mới ở Concert lần này là khu vực trải nghiệm "Gai con" được dàn dựng từ rất sớm với đa dạng các booth hoạt động dành cho khách hàng. Không chỉ tham gia đêm nhạc, khách hàng khi đến với concert còn được hòa mình vào các chương trình xuyên suốt từ giao lưu văn hóa, ẩm thực, cho đến gặp gỡ Anh tài và nhận nhiều phần quà có giá trị từ Techcombank. Điều này càng khiến cho "bữa tiệc âm nhạc" trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Lý giải tại sao Techcombank tâm huyết đồng đầu tư vào chương trình, đại diện ngân hàng Techcombank, bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ: "Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là một chương trình sáng tạo không chỉ về nội dung mà còn trong cách thể hiện âm nhạc, thông qua việc làm mới những tác phẩm quen thuộc. Tinh thần đổi mới và phát triển không ngừng mỗi ngày cũng là giá trị Techcombank luôn theo đuổi. Là nhà đồng đầu tư, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng đến khách hàng bằng việc liên tục tìm kiếm những cách thức vượt trội hơn, sáng tạo hơn, để cùng nhau tiến xa hơn".

Theo đuổi chiến lược "khách hàng là trọng tâm", Techcombank luôn mong muốn mang tới những trải nghiệm vượt trội và đa dạng cho khách hàng. Thông qua các chương trình trải nghiệm tính năng Sinh lời tự động, gửi tiền tiết kiệm,… ngay trên ứng dụng ngân hàng số, khách hàng hoàn toàn có cơ hội để săn được vé thành công với chi phí 0 đồng. Qua đó, Techcombank tiếp tục khẳng định tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" và mong muốn viết tiếp hành trình "Vượt trội hơn mỗi ngày" cùng khách hàng.

* Chi tiết về cách thức tham dự, khách hàng có thể truy cập các nền tảng công bố thông tin chính thống của Techcombank để "săn vé", hoặc tìm hiểu thêm tại đây: Chương trình "Tặng vé tham dự Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"; Chương trình Săn vé anh tài