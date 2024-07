Hari Won bị khán giả phản ứng khi làm giám khảo

Hari Won gây tranh cãi khi làm giám khảo ngay trong tập 1 Nữ hoàng vũ đạo đường phố BTC

Nữ hoàng vũ đạo đường phố - Street Woman Fighter là chương trình truyền hình thực tế về vũ đạo dành riêng cho các nữ vũ công. 6 nhóm nhảy tham gia tranh tài gồm F.E.D, HANOI X GIRLS, OOPS!, SALAD, SO FIRE và SS WARRIORZ. Ban giám khảo của chương trình là Hari Won, Diệp Lâm Anh và vũ công Hàn Quốc Wootae. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Gil Lê.

Mở màn cho cuộc tranh tài giữa các nhóm nhảy, Diệp Lâm Anh, Wootae và Hari Won cũng trổ tài thể hiện khả năng vũ đạo mãn nhãn trước dàn thí sinh. Giám khảo Diệp Lâm Anh xuất hiện trong bộ trang phục màu hồng trẻ trung, năng động. Cô phô diễn khả năng vũ đạo vô cùng cuốn hút khiến thí sinh liên tục reo hò phấn khích. Từng là trưởng nhóm nhảy hip hop Big Toe, Diệp Lâm Anh cho biết khi tham gia chương trình, cô như được sống lại với khoảng thời gian trước đây của mình.

Không kém cạnh, Hari Won cũng có màn chào sân bằng vũ điệu sôi động. Bà xã Trấn Thành bày tỏ cô cảm thấy vinh dự khi được ngồi ghế giám khảo, chứng kiến những màn tranh tài của các dancer trẻ trong chương trình. Đặc biệt, sự xuất hiện của vũ công Hàn Quốc Wootae cùng những điệu nhảy điêu luyện, động tác dứt khoát khiến các thí sinh "đứng ngồi không yên".

Diệp Lâm Anh trình diễn vũ đạo vô cùng ấn tượng trong phần chào sân BTC

Ở tập 1 màn tranh tài mang tên "Trận đấu không phục - Chỉ điểm kẻ yếu" giữa các thành viên trong nhóm nhảy. Trước khi bước vào phần thi, giám khảo cũng đưa ra lời khuyên và tiêu chí đánh giá của mình. Diệp Lâm Anh cho biết trong thi đấu đối kháng, thái độ và sự tự tin rất quan trọng. Trong khi đó Hari Won muốn các thí sinh phải nhiệt huyết, hết mình với trận đấu. Còn với giám khảo Wootae, anh cho hay: "Tôi nghĩ trận đấu đầu tiên vô cùng quan trọng, có thể quyết định cho nhiệm vụ tiếp theo. Chính vì thế tôi sẽ chấm dựa trên tiêu chí bạn có "chiến đấu" hết mình vì nhóm hay không và cho thấy tinh thần của một trận đấu đối kháng hay không".

Kết quả, sau trận đấu đối kháng đầu tiên, thành viên nhóm SS WARRIORZ giành chiến thắng trước SO FIRE. Trong khi đó, thành viên của SO FIRE lại giành thẻ thắng của các giám khảo khi so tài với SALAD. Tập 1 kết thúc trong sự “bỏ lửng” của trận đối kháng giữa hai nhóm HANOI X GIRLS và F.E.D.

Những nhận xét của Hari Won dành cho thí sinh bị cho là khó hiểu, không có tính chuyên môn so với hai giám khảo Diệp Lâm Anh và Wootae Chụp màn hình

Sau khi chương trình lên sóng, bên cạnh những lời khen dành cho phần thi nhảy sôi động, ấn tượng của các dancer thì Hari Won cũng nhận về nhiều tranh cãi trong vai trò giám khảo. Nhiều người nhận xét nữ ca sĩ không phù hợp với vị trí giám khảo của một cuộc thi vũ đạo. Số khác cho rằng Hari Won thiếu chuyên môn cũng như kinh nghiệm cần thiết để đưa ra nhận xét, đánh giá thí sinh.

Một khán giả thẳng thắn: "Hari Won thật sự không nên xuất hiện làm giám khảo. Một người chuyên môn về vũ đạo gần như không có, trận giữa SS WARRIORZ và SO FIRE chị nhận xét kiểu gì vậy. Chị có đang hiểu mình nói gì không?. Người xem khác ý kiến: "Với tính chất là tìm Nữ hoàng vũ đạo đường phố thì tôi vẫn thắc mắc về vị trí của Hari Won. Thực sự vị trí ấy nên dành cho người có chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm dance nhiều hơn là một nghệ sĩ. Nghe lời nhận xét của Hari Won, tôi thấy không chuyên nghiệp cho lắm. Việt Nam cũng đâu thiếu giám khảo có đủ khả năng ngồi vào vị trí ấy". Hay một khán giả khác để lại bình luận: "Tôi có xem Hari Won giải thích về lý do vì sao cô ấy lại làm giám khảo, nhưng cũng không thuyết phục nổi. Mấy quả nhận xét của Hari Won nghe chán thật sự, thiết nghĩ Hari Won nên là MC hơn là ngồi ghế giám khảo bởi cô ấy không có chuyên môn".