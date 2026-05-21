Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Hari Won trở lại ghế nóng, nói rõ cát sê chênh lệch với Trấn Thành

Châu Mộc
Châu Mộc
21/05/2026 09:22 GMT+7

'Siêu tài năng nhí' mùa 5 vừa công bố lịch phát sóng với giám khảo chính là Hari Won và Võ Tấn Phát, Gil Lê giữ vai trò MC.

Ở 3 mùa đầu tiên, việc ngồi chung ghế nóng với ông xã Trấn Thành mang lại cho Hari Won sự thoải mái tuyệt đối nhờ thấu hiểu từ đời sống đến sân khấu. Tuy nhiên, kể từ mùa 4, khi Trấn Thành phải rời chương trình vì lịch trình làm phim dày đặc, nữ nghệ sĩ bắt đầu bước vào những thử thách mới trong việc tương tác với các nam đồng nghiệp.

Nói về trải nghiệm ở mùa trước với NSƯT Đại Nghĩa, Hari Won kính trọng gọi anh là một "tiền bối rất lớn". Dù cả hai làm việc chung trong nhiều chương trình, cô thừa nhận bản thân vẫn có phần rụt rè: "Tôi không dám "quăng miếng" tương tác nhiều vì sợ mình dùng từ ngữ không phù hợp, sợ bị hỗn với đàn anh. Vì vậy, khán giả mới thấy một Hari Won rất ngoan hiền ở mùa 4".

Bước sang mùa 5, sự xuất hiện của Võ Tấn Phát chính là "luồng gió mới" giúp Hari Won tìm lại sự thoải mái. Nữ giám khảo hào hứng chia sẻ: "Phát là người rất chịu chơi. Hai chị em hỗ trợ nhau tạo nên một năng lượng vui nhộn nhất cho chương trình".

Hari Won trở lại ghế nóng, nói rõ cát sê chênh lệch với Trấn Thành - Ảnh 1.

Tiếp tục với vai trò ghế nóng mùa này Hari Won sẵn sàng bung xõa hết mình cùng đồng nghiệp và các siêu tài năng nhí

Ảnh: BTC SIÊU TÀI NĂNG NHÍ CUNG CẤP

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Trấn Thành tại chương trình ở những mùa đầu tiên là việc anh thường xuyên dùng tiền túi để tặng thưởng, nâng bước cho các tài năng nhí xuất sắc. Khi được hỏi liệu có áp lực phải thay chồng thực hiện điều tương tự ở các mùa sau này hay không, Hari Won thẳng thắn chia sẻ: "Tiền lương của anh ấy và Hari một trời một vực, không thể làm như anh ấy được".

Dù tự nhận mình không phải là người dễ dàng chi tiền, Hari Won khẳng định tiền bạc không làm giảm đi sự ấm áp của chương trình: "Có vài khoảnh khắc của các bé chạm đến trái tim, tôi vẫn sẵn sàng trao đi. Đặc biệt, trong suốt quá trình ghi hình, tôi thường xuyên chia sẻ câu chuyện của các bé cho anh Thành. Anh ấy luôn lắng nghe rất chăm chú, hỏi thăm hôm nay các bé thể hiện tài năng ra sao".

Trải qua 5 mùa, điều giữ chân Hari Won lại với chương trình không chỉ là một vai trò giải trí, mà là giá trị giáo dục nhân văn. Cô kỳ vọng chương trình sẽ là cầu nối để khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, nhận ra năng khiếu của con em mình để có hướng đầu tư, phát triển đúng đắn.

Nữ ca sĩ xúc động cho biết cô mong các em nhỏ khi xem chương trình sẽ được truyền cảm hứng, dám thử sức và phát triển bản thân. Theo cô, những chương trình ý nghĩa như vậy rất cần thiết vì trẻ em chính là tương lai của đất nước.

Tin liên quan

Hari Won phản ứng khi bản sao khui bí mật với Trấn Thành trên truyền hình

Hari Won phản ứng khi bản sao khui bí mật với Trấn Thành trên truyền hình

Sự xuất hiện của bản sao trong 'AI là ai?' không chỉ gây tò mò cho khán giả mà còn khiến vợ chồng Hari Won - Trấn Thành lục đục nội bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Hari Won Trấn Thành Đại Nghĩa siêu tài năng nhí Gil Lê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận