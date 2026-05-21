Hari Won trở lại ghế nóng, nói rõ cát sê chênh lệch với Trấn Thành

Ở 3 mùa đầu tiên, việc ngồi chung ghế nóng với ông xã Trấn Thành mang lại cho Hari Won sự thoải mái tuyệt đối nhờ thấu hiểu từ đời sống đến sân khấu. Tuy nhiên, kể từ mùa 4, khi Trấn Thành phải rời chương trình vì lịch trình làm phim dày đặc, nữ nghệ sĩ bắt đầu bước vào những thử thách mới trong việc tương tác với các nam đồng nghiệp.

Nói về trải nghiệm ở mùa trước với NSƯT Đại Nghĩa, Hari Won kính trọng gọi anh là một "tiền bối rất lớn". Dù cả hai làm việc chung trong nhiều chương trình, cô thừa nhận bản thân vẫn có phần rụt rè: "Tôi không dám "quăng miếng" tương tác nhiều vì sợ mình dùng từ ngữ không phù hợp, sợ bị hỗn với đàn anh. Vì vậy, khán giả mới thấy một Hari Won rất ngoan hiền ở mùa 4".

Bước sang mùa 5, sự xuất hiện của Võ Tấn Phát chính là "luồng gió mới" giúp Hari Won tìm lại sự thoải mái. Nữ giám khảo hào hứng chia sẻ: "Phát là người rất chịu chơi. Hai chị em hỗ trợ nhau tạo nên một năng lượng vui nhộn nhất cho chương trình".

Tiếp tục với vai trò ghế nóng mùa này Hari Won sẵn sàng bung xõa hết mình cùng đồng nghiệp và các siêu tài năng nhí

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Trấn Thành tại chương trình ở những mùa đầu tiên là việc anh thường xuyên dùng tiền túi để tặng thưởng, nâng bước cho các tài năng nhí xuất sắc. Khi được hỏi liệu có áp lực phải thay chồng thực hiện điều tương tự ở các mùa sau này hay không, Hari Won thẳng thắn chia sẻ: "Tiền lương của anh ấy và Hari một trời một vực, không thể làm như anh ấy được".

Dù tự nhận mình không phải là người dễ dàng chi tiền, Hari Won khẳng định tiền bạc không làm giảm đi sự ấm áp của chương trình: "Có vài khoảnh khắc của các bé chạm đến trái tim, tôi vẫn sẵn sàng trao đi. Đặc biệt, trong suốt quá trình ghi hình, tôi thường xuyên chia sẻ câu chuyện của các bé cho anh Thành. Anh ấy luôn lắng nghe rất chăm chú, hỏi thăm hôm nay các bé thể hiện tài năng ra sao".

Trải qua 5 mùa, điều giữ chân Hari Won lại với chương trình không chỉ là một vai trò giải trí, mà là giá trị giáo dục nhân văn. Cô kỳ vọng chương trình sẽ là cầu nối để khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh, nhận ra năng khiếu của con em mình để có hướng đầu tư, phát triển đúng đắn.

Nữ ca sĩ xúc động cho biết cô mong các em nhỏ khi xem chương trình sẽ được truyền cảm hứng, dám thử sức và phát triển bản thân. Theo cô, những chương trình ý nghĩa như vậy rất cần thiết vì trẻ em chính là tương lai của đất nước.