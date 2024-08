Hạt phó Hạt quản lý đường bộ trộm biển báo giao thông

Ngày 7.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đông Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Hải (50 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa), Hạt phó Hạt quản lý đường bộ 8 (đóng tại TT.Cành Nàng, H.Bá Thước), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Thế Hải CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của Công ty CP xây dựng giao thông 1 (địa chỉ tại TP.Thanh Hóa) về việc một số biển báo giao thông trên các tuyến đường qua địa phận TP.Thanh Hóa và H.Đông Sơn bị mất cắp.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng của Công an H.Đông Sơn, Công an TP.Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra. Cơ quan công an xác định, đêm 26.7 và rạng sáng 27.7, ông Nguyễn Thế Hải điều khiển xe máy đến một số đoạn đường trên địa bàn H.Đông Sơn và TP.Thanh Hóa tháo dỡ, lấy cắp 21 biển báo hiệu giao thông, với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Thế Hải khai nhận do nợ nần nên trộm cắp tài sản bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.