Hậu bản án không chỉ là trừng trị...

Bản án sơ thẩm của Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) ngày 25.11 đã tuyên Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, 5 năm tù về tội “che giấu tội phạm”, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Xuyên suốt 1 ngày xét xử, trước các câu hỏi của HĐXX, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) hay các luật sư, và lúc nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang luôn cúi mặt xuống bục khai báo, khóc và trả lời. Thậm chí, khi HĐXX, VKS yêu cầu Trang khai lại hành vi phạm tội đánh đập bé V.A, Trang xin không trả lời nhưng thừa nhận toàn bộ hành vi theo cáo trạng là đúng. Bị cáo cũng trả lời “không lý giải được hành vi tàn nhẫn” của mình.

Với một ngày xét xử, tất cả các cung bậc cảm xúc, trạng thái tâm lý đều được lột tả. Bức xúc vì hành vi tàn nhẫn của Trang; sự thờ ơ, vô trách nhiệm của Thái đã không bảo vệ được chính đứa con ruột của mình; rồi từ đó căm phẫn trước 2 bị cáo.

Với tình yêu thương dành trọn cho bé V.A - một đứa trẻ chỉ mới hơn 8 tuổi nhưng sống cuộc đời bất hạnh và ra đi trong đau đớn, nên khi đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị Trang án tử hình, rồi tòa tuyên Trang tử hình, đâu đó những người dự khán đã vỗ tay. Họ vỗ tay vì như cảm ơn công lý đã được thực thi, và chắp tay vì bé V.A đã được bảo vệ.

Quyền sống được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm. Đại diện VKS phân tích rằng: “Sức khỏe, tính mạng con người là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, được pháp luật hình sự đặc biệt bảo vệ, không ai có quyền tước đoạt tính mạng của người khác, đặc biệt đối với trẻ em được xem là người yếu thế, không có khả năng tự vệ hoặc phản kháng”.

Ở lời sau cùng, Trang nói: “Không ngày nào bị cáo không day dứt tội lỗi của mình. Bị cáo không bao biện, hành vi của bị cáo là sai, nhưng chỉ mong HĐXX xem xét cho bị cáo con đường lui, để bị cáo sám hối tội lỗi của mình”.

Chiều buông, tòa tuyên Trang án tử hình. Ai rồi cũng có lúc sai, nhưng cái sai của Trang đang phải trả bằng chính cuộc đời, quyền sống của mình. Mỗi cái chết là một nỗi đau - không chỉ của riêng bị cáo.





Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của bé V.A, ngoài bản án 8 năm tù, bị cáo đang phải đối diện với bản án lương tâm của mình.

Thái khai sai phạm là biến cố rất lớn trong cuộc đời, có hối lỗi cũng không bù đắp được. Bị cáo chỉ biết hối lỗi với vợ (mẹ của người bị hại - PV), gia đình vợ và gia đình bị cáo. Thái cũng khai khi đánh con, thấy con đau cũng xức thuốc cho con.

VKS bức xúc hỏi lại: “Tôi biết bị cáo có xức thuốc nhưng tôi muốn hỏi lương tâm một người cha mà bị cáo không có một hành động nào cản trở đối với Trang khi biết Trang hành hạ con mình”. Bị cáo Thái: “Bị cáo nhu nhược. Cái sai của bị cáo là không có hành động cụ thể để ngăn chặn vụ việc. Bị cáo biết sự việc xảy ra là do lỗi của bị cáo”.

Thái và vợ cũ có 2 người con. Sau ly hôn, Thái chăm sóc bé V.A, còn vợ cũ chăm sóc con trai nhỏ còn lại, là em trai của bé V.A. Tại tòa, trả lời câu hỏi của hội thẩm nhân dân, rằng “làm sao bị cáo đối mặt với con trai nhỏ của mình?”..., bị cáo Thái nói đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Và đối với đứa con trai L.A, bị cáo biết khi đến tuổi hiểu chuyện, có lẽ đây là việc cháu rất đau đớn và khó chấp nhận ở người cha là mình.

“Có lẽ cả cuộc đời bị cáo chỉ có hai con”, Thái cúi mặt và thừa nhận rằng để mất một trong hai con là lỗi lớn và Thái phải đối diện với con trai dù sau này thế nào. Bản thân Thái cũng dằn vặt rằng, khi bị Thái và Trang đánh, cháu V.A không bỏ chạy mà còn xin lỗi dù Thái biết cháu không có lỗi. Thêm một lần nữa và nhiều lần khác trong phiên tòa, Thái luôn nói bản thân quá nhu nhược nên không bảo vệ, chăm sóc được con.

Lãnh án 8 năm tù, nhưng bản án nặng nề hơn đối với Thái có lẽ chính là làm sao đối diện với đứa con trai của mình, với gia đình và sự dằn vặt lương tâm...

Theo cáo trạng, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.