Hàu sữa có gì mà được mệnh danh là 'nhân sâm của biển'?

Không chỉ ngon miệng, hàu sữa còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe sinh lý, hệ miễn dịch, xương khớp và tim mạch.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà (Trung tâm Tiêm chủng Long Châu), cho biết hàu sữa là loài động vật thân mềm thuộc họ hàu, thường sống ở vùng nước mặn hoặc nước lợ ven biển. Điểm đặc trưng của hàu sữa là phần thịt mềm, ngọt và chứa nhiều dưỡng chất.

So với các loại hàu thông thường, hàu sữa có kích thước nhỏ hơn nhưng rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là khoáng chất kẽm. Nhờ những giá trị này, hàu sữa được mệnh danh là “siêu thực phẩm” hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Hàu sữa có kích thước nhỏ hơn nhưng rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là khoáng chất kẽm Ảnh minh họa: AI

Thành phần dinh dưỡng trong hàu sữa

Hàu sữa được xem là “kho dinh dưỡng” tự nhiên với nhiều chất thiết yếu cho cơ thể. Dưới đây là những dưỡng chất quan trọng có trong hàu sữa.

Kẽm: Khoáng chất quan trọng, hỗ trợ sinh lý nam giới, cân bằng hormone và tăng cường hệ miễn dịch.

Protein chất lượng cao: Cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu, dễ hấp thu, tốt cho quá trình phục hồi cơ bắp và tái tạo tế bào.

Vitamin B12, A, D: Hỗ trợ duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ thị lực và hỗ trợ xương chắc khỏe.

Axit béo omega-3: Giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu và bảo vệ tim mạch.

Khoáng chất sắt, đồng, magie, selen: Tham gia vào quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và chống oxy hóa. Selen giúp hỗ trợ một số chức năng tế bào, bao gồm giải độc kim loại nặng.

Taurine và glycogen: Taurine và glycogen từ hàu có tác động tốt đến một số bệnh mãn tính như viêm gan và phục hồi thị lực của mắt.

Ít calo: Hàu sữa chỉ có khoảng 80 calo/100g (có thể dao động tùy loại và cách chế biến), phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Lợi ích sức khỏe khi ăn hàu sữa

Nhờ giàu dinh dưỡng, hàu sữa mang đến hàng loạt lợi ích cho cơ thể. Từ sức khỏe sinh lý, tim mạch, xương khớp cho đến làn da, thực phẩm này đều có tác động tích cực. Sau đây là những lợi ích tiêu biểu đã được nghiên cứu và công nhận.

Dù giàu dinh dưỡng và nhiều lợi ích nhưng hàu sữa vẫn cần được sử dụng trong mức hợp lý, không nên lạm dụng quá nhiều. Ảnh: AI

Những lợi ích của hàu sữa

Tăng cường sức khỏe sinh lý nam. Bác sĩ Thu Hà cho biết, hàm lượng kẽm dồi dào trong hàu sữa có tác động trực tiếp đến hormone testosterone - yếu tố quyết định sức khỏe sinh lý và khả năng sinh sản ở nam giới. Khi bổ sung đủ kẽm, chất lượng tinh trùng được cải thiện rõ rệt nên hàu sữa thường được xem là “thần dược tự nhiên” cho nam giới.

Hàu sữa tốt cho phụ nữ và sức khỏe sinh sản. Hàu sữa không chỉ có lợi cho nam giới mà còn hỗ trợ sức khỏe sinh sản nữ. Kẽm và selen trong hàu giúp điều hòa hormone, cải thiện khả năng rụng trứng. Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất còn hỗ trợ làn da, mái tóc và móng tay khỏe mạnh, khiến thực phẩm này là lựa chọn dinh dưỡng tuyệt vời cho chị em phụ nữ.

Hỗ trợ tim mạch. Omega-3 trong hàu sữa đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol xấu. Loại axit béo này hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ổn định nhịp tim và huyết áp.

Tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ giàu kẽm, selen và vitamin, hàu sữa giúp cải thiện sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình sản sinh tế bào miễn dịch, tăng khả năng chống lại virus và vi khuẩn. Khi thường xuyên bổ sung hàu sữa vào chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm cúm thông thường.

Tốt cho xương khớp. Hàu sữa chứa nhiều canxi, magie và vitamin D - những thành phần thiết yếu cho sự hình thành và phát triển của xương. Khi bổ sung đầy đủ, những dưỡng chất này giúp tăng mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, omega-3 trong hàu sữa còn giúp khớp linh hoạt, giảm tình trạng viêm đau. Với người lớn tuổi, việc bổ sung thực phẩm này đều đặn còn có thể giúp vận động dễ dàng hơn.

Bảo vệ làn da và chống lão hóa. Selen và kẽm trong hàu sữa là chất hỗ trợ chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do. Bên cạnh đó, omega-3 cũng hỗ trợ giữ ẩm, giúp da mịn màng và sáng khỏe. Khi bổ sung thường xuyên, hàu sữa còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Những ai không nên ăn nhiều hàu sữa?

Bác sĩ Thu Hà cho biết, người có bệnh lý về đường tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày yếu không nên ăn quá nhiều hàu sữa. Với những ai dị ứng hải sản cũng cần cân nhắc kỹ để tránh gặp phản ứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, người mắc bệnh gan, thận cũng cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng giúp hạn chế rủi ro và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Dù giàu dinh dưỡng và nhiều lợi ích nhưng hàu sữa vẫn cần được sử dụng trong mức hợp lý, không nên lạm dụng quá nhiều. Việc bổ sung đúng cách sẽ giúp bạn tận dụng lợi ích của thực phẩm này mà không gây tác dụng phụ.

Có thể ăn hàu trong chế độ ăn cân bằng và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người, không nên lạm dụng; nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng phù hợp cá nhân. Nên chọn hàu tươi, nguồn gốc rõ ràng để tránh nhiễm khuẩn. Hạn chế ăn sống quá nhiều vì có nguy cơ nhiễm khuẩn Vibrio và sán, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch yếu, trẻ em. Phụ nữ mang thai chỉ nên dùng khi có hướng dẫn, tư vấn của bác sĩ.