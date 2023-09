'Hawking Hawking', 1 trong 10 cuốn tiểu sử hay nhất năm 2021, có mặt tại Việt Nam

Tác giả Charles Seife hiện sinh sống ở New York (Mỹ), là Giáo sư báo chí tại Học viện Báo chí Arthur L. Carter của Đại học New York, đã viết về khoa học và toán học trong gần 3 thập niên. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó bán chạy nhất là Zero: The Biography of a Dangerous Idea.