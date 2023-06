HAY FEST 2023: Từ những huyền thoại đến nghệ sĩ sở hữu trăm triệu view

3 nghệ sĩ từ nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn

Floyd Thursby là nhạc sĩ/ca sĩ/nghệ sĩ guitar đến từ Melbourne (Úc), được khán giả biết đến với những bản nhạc dân gian, đồng quê và từng kết hợp với Mademoiselle (tên thật Nguyễn Hồng) thực hiện album Việt - Úc gồm 9 bài hát bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Vinh Khuất (Khuất Duy Vinh, hiện sinh sống và làm việc tại Hamelin, Đức) - là ca/nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc được giới trẻ VN yêu thích qua các ca khúc: Quá lâu, Im đi, Hãy nói đi, Pháo hoa…; anh sẽ đem toàn bộ ban nhạc "ruột" của anh tại Đức về diễn cùng dàn nhạc VN.

Mademoiselle (hiện ở Úc), nghệ sĩ indie sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Loanh quanh, Rơi...; cô là một trong số ít nghệ sĩ có dự án xuyên suốt khi (hai năm ra mắt 3 album: Những tiếng hát thầm, The South lands, As beautiful as the night…