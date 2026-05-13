HBO Go dừng hoạt động tại Việt Nam

Msky, đơn vị phân phối dịch vụ này trong nước, xác nhận người dùng sẽ không còn truy cập được kho nội dung qua ứng dụng di động hoặc trang web kể từ thời điểm trên. HBO Go là nền tảng xem phim và chương trình tự sản xuất qua internet thuộc Warner Bros, cho phép xem đồng thời trên nhiều thiết bị và có phụ đề tiếng Việt.

Tại Việt Nam, dịch vụ được tích hợp trên nhiều nền tảng truyền hình số như TV360, VieOn, FPT Play, MyTV, K+, ClipTV, VTVcab và SCTV kể từ khi ra mắt vào tháng 7.2019.

Việc rút HBO Go khỏi Việt Nam có thể là bước đệm cho dịch vụ Max sẽ ra mắt giữa tháng 6 Ảnh: Anh Quân

Đại diện Msky cho biết quyết định dừng dịch vụ chỉ áp dụng với kênh phân phối trực tuyến, còn người dùng vẫn có thể theo dõi nội dung HBO qua hệ thống truyền hình cáp và vệ tinh như thông thường.

Ghi nhận sáng 13.5, tính năng đăng ký mới gói HBO Go trên TV360 thông báo "Không thành công", trong khi quyền lợi xem HBO Go trong các gói thuê bao hiện hành cũng bị ẩn đi.

Thời điểm HBO Go dừng hoạt động trùng khớp với thông báo mới về động thái tiếp theo của hệ thống kênh trên trang chủ HBO Max, nơi hiển thị dòng chữ tiếng Việt "sắp ra mắt vào 16.6". Một chuyên gia trong ngành nhận định đây nhiều khả năng là bước chuẩn bị để Warner Bros đưa HBO Max vào thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Netflix và các nền tảng nội dung quốc tế khác đang hiện diện tại đây.

HBO Go từng là lựa chọn phổ biến nhờ kho nội dung gốc chất lượng cao như Game of Thrones, House of the Dragon cùng nhiều tựa phim từ Warner Bros. Tuy nhiên, dịch vụ có dấu hiệu thu hẹp từ năm ngoái khi một số kênh nổi tiếng trong gói, gồm HBO và Cinemax, lần lượt bị rút ra.

Với lịch dừng hoạt động ngày 15.6 và HBO Max dự kiến ra mắt ngay ngày hôm sau, người dùng hiện sử dụng HBO Go qua các nền tảng tích hợp sẽ cần theo dõi thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ để biết phương án chuyển đổi cụ thể.