Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

HBO Go dừng hoạt động tại Việt Nam

Anh Quân
Anh Quân
13/05/2026 16:15 GMT+7

Sau 7 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, gói nội dung trực tuyến HBO Go sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 15.6.

Msky, đơn vị phân phối dịch vụ này trong nước, xác nhận người dùng sẽ không còn truy cập được kho nội dung qua ứng dụng di động hoặc trang web kể từ thời điểm trên. HBO Go là nền tảng xem phim và chương trình tự sản xuất qua internet thuộc Warner Bros, cho phép xem đồng thời trên nhiều thiết bị và có phụ đề tiếng Việt.

Tại Việt Nam, dịch vụ được tích hợp trên nhiều nền tảng truyền hình số như TV360, VieOn, FPT Play, MyTV, K+, ClipTV, VTVcab và SCTV kể từ khi ra mắt vào tháng 7.2019.

HBO Go dừng hoạt động tại Việt Nam - Ảnh 1.

Việc rút HBO Go khỏi Việt Nam có thể là bước đệm cho dịch vụ Max sẽ ra mắt giữa tháng 6

Ảnh: Anh Quân

Đại diện Msky cho biết quyết định dừng dịch vụ chỉ áp dụng với kênh phân phối trực tuyến, còn người dùng vẫn có thể theo dõi nội dung HBO qua hệ thống truyền hình cáp và vệ tinh như thông thường.

Ghi nhận sáng 13.5, tính năng đăng ký mới gói HBO Go trên TV360 thông báo "Không thành công", trong khi quyền lợi xem HBO Go trong các gói thuê bao hiện hành cũng bị ẩn đi.

Thời điểm HBO Go dừng hoạt động trùng khớp với thông báo mới về động thái tiếp theo của hệ thống kênh trên trang chủ HBO Max, nơi hiển thị dòng chữ tiếng Việt "sắp ra mắt vào 16.6". Một chuyên gia trong ngành nhận định đây nhiều khả năng là bước chuẩn bị để Warner Bros đưa HBO Max vào thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Netflix và các nền tảng nội dung quốc tế khác đang hiện diện tại đây.

HBO Go từng là lựa chọn phổ biến nhờ kho nội dung gốc chất lượng cao như Game of Thrones, House of the Dragon cùng nhiều tựa phim từ Warner Bros. Tuy nhiên, dịch vụ có dấu hiệu thu hẹp từ năm ngoái khi một số kênh nổi tiếng trong gói, gồm HBO và Cinemax, lần lượt bị rút ra.

Với lịch dừng hoạt động ngày 15.6 và HBO Max dự kiến ra mắt ngay ngày hôm sau, người dùng hiện sử dụng HBO Go qua các nền tảng tích hợp sẽ cần theo dõi thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ để biết phương án chuyển đổi cụ thể.

Tin liên quan

HBO giới thiệu game mobile 'tiền truyện' của phim Game Of Thrones

HBO giới thiệu game mobile 'tiền truyện' của phim Game Of Thrones

Trò chơi này có tên gọi là Game Of Thrones: Beyond The Wall với cốt truyện diễn ra khoảng 48 năm trước các sự kiện trong phim Trò Chơi Vương Quyền.

Khám phá thêm chủ đề

HBO Go Warner Bros Dịch vụ trực tuyến phim online HBO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận