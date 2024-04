HDBank chia cổ tức lên 30%

Đại hội đồng cổ đông HDBank đã đồng thuận tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023 từ 25% lên 30%, trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được năm qua. Cụ thể, trong năm 2023, thị phần của HDBank đã gia tăng với tổng tài sản đạt 602.315 tỉ đồng, tăng trưởng 44,7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.017 tỉ đồng, tăng trưởng 26,8%. Kết quả này tiếp tục đưa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng lên mức 24,2% và giữ vị thế hiệu quả ở top dẫn đầu thị trường. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động được củng cố; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức thấp chỉ 1,5%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,6%, ở nhóm cao nhất ngành; triển khai toàn diện chuẩn mực Basel III.

HDBank tăng cổ tức từ 25% lên 30% T.Xuân

Tại đại hội, ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank cho biết, lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2024 đã đạt trên 4.000 tỉ đồng, tăng mạnh 43,6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, HDBank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hiệu quả đầu ngành, với ROE đạt tới 26,2%. Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 đạt 6,2%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở 1,68%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 13,7%. Những cân đối này tạo lợi thế lớn cho HDBank chủ động và sẵn sàng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua các nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như tổng tài sản đạt trên 700.000 tỉ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2023. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 624.000 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2023; tổng dư nợ dự kiến vượt 438.000 tỉ đồng, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế 2024 đạt 15.852 tỉ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2023, qua đó tiếp tục nâng các chỉ tiêu sinh lời ROE với 24,6%. Chỉ tiêu cổ tức năm 2024 ở mức 30%. Tăng vốn điều lệ từ 29.076 tỉ đồng lên thêm 5%, tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vốn, tạo đà cho mục tiêu phát triển bền vững những năm tiếp theo.