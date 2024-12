HDBank tỏa sáng tại Hội nghị Thành viên NAPAS 2024 với 2 giải thưởng danh giá

HDBank được vinh danh với 2 hạng mục: "Ngân hàng có mạng lưới POS tốt nhất" (Bank with The Best POS Network) và "Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247" (Outstanding Bank in NAPAS247 Growth Rate). Đây là những minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngân hàng trong việc tối ưu hóa dịch vụ và tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.



Mạng lưới POS rộng khắp - Dẫn đầu xu hướng thanh toán hiện đại

Giải thưởng "Ngân hàng có mạng lưới POS tốt nhất" là sự ghi nhận cho hiệu quả vượt trội trong việc mở rộng và phát triển hệ thống điểm chấp nhận thanh toán (POS) của HDBank. Với hơn 8.351 POS phát sinh giao dịch, HDBank đã không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng mà còn góp phần phổ cập thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc.

HDBank tiên phong triển khai các dòng máy POS hỗ trợ giao dịch tiếp xúc và không tiếp xúc, mang lại trải nghiệm tiện lợi và an toàn cho người dùng. Nhờ đó, HDBank vinh dự nằm trong top 10 tổ chức thành viên sở hữu mạng lưới POS rộng khắp, tiếp tục giữ vững niềm tin của khách hàng và khẳng định vai trò dẫn dắt trong ngành ngân hàng số.

Tăng trưởng giao dịch NAPAS 247 vượt bậc

HDBank cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch NAPAS 247". Năm 2024, số lượng giao dịch qua hệ thống NAPAS 247 của ngân hàng tăng 102,8% so với năm 2023, thể hiện sự bứt phá trong việc ứng dụng công nghệ và cải tiến dịch vụ.

HDBank không chỉ nâng cao tốc độ xử lý giao dịch mà còn đảm bảo tính an toàn và bảo mật tối ưu. Sự phát triển này đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời khẳng định cam kết mang đến những trải nghiệm tài chính hiện đại, nhanh chóng và hiệu quả.



Khẳng định vị thế, hướng tới tương lai bền vững

Việc được vinh danh tại Hội nghị Thành viên NAPAS 2024 là cột mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực không ngừng của HDBank trong hành trình đổi mới và sáng tạo. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho các thành tựu hiện tại mà còn là động lực để HDBank tiếp tục vươn xa, mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng và cộng đồng.

HDBank cam kết tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và dịch vụ, giữ vững vai trò tiên phong trong ngành ngân hàng và góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam.