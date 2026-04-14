HDBank, VIFC và LSE kết nối huy động vốn xuyên biên giới

HDBank và LSE đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập khuôn khổ dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động huy động vốn xuyên biên giới, bao gồm phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính trên thị trường London. Đồng thời tăng cường kết nối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và nâng cao tiêu chuẩn minh bạch, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

LSE là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế niêm yết và vận hành một trong những thị trường trái phiếu lớn nhất toàn cầu, với quy mô khoảng 34.000 tỉ USD. Với vai trò là nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế, London giữ vị trí trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu và là điểm đến quan trọng đối với các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn xuyên biên giới.

HDBank và Sở Giao dịch chứng khoán London ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ẢNH: N.P

Bà Dame Julia Hoggett, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán London, chia sẻ: "Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng ngày càng lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của HDBank trong việc thúc đẩy kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội vốn toàn cầu. Sự hợp tác này phản ánh cam kết của London trong việc đồng hành cùng các thị trường mới nổi trong quá trình nâng cao tiêu chuẩn và hội nhập tài chính quốc tế".

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank, cho biết: "Quan hệ hợp tác với Sở Giao dịch chứng khoán London không chỉ hướng tới việc huy động vốn, mà còn mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, minh bạch và phát triển bền vững. Thông qua nền tảng của London, HDBank kỳ vọng sẽ mở ra một kênh kết nối dài hạn giữa thị trường Việt Nam và các nhà đầu tư quốc tế".

Trong khuôn khổ sự kiện, HDBank công bố kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tài chính bền vững và mở rộng nguồn vốn dài hạn từ thị trường quốc tế. HDBank tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính và đối tác công nghệ quốc tế nhằm củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Hai bên cũng đã triển khai các thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Các thỏa thuận thu xếp cấu trúc huy động vốn, tư vấn niêm yết và kết nối với các nhà đầu tư toàn cầu, qua đó mở ra các kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu như Hoa Sen, THACO và Phúc Sinh, đại diện cho nhóm doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô vốn và nâng cao tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế.

VIFC và LSE cũng thỏa thuận hợp tác góp phần đặt nền tảng cho việc phát triển thị trường vốn

Bên cạnh đó, VIFC và LSE cũng thỏa thuận hợp tác góp phần đặt nền tảng cho việc phát triển thị trường vốn theo chuẩn quốc tế trong khuôn khổ VIFC. Đồng thời, HDBank và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới) đã thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển tài chính chuỗi cung ứng. Trong lĩnh vực công nghệ, HDBank hợp tác với Temenos nhằm triển khai nền tảng core banking thế hệ mới cho HDBank, Vikki Digital Bank và các định chế tài chính trong hệ sinh thái, tạo nền tảng công nghệ cho tăng trưởng dài hạn và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, Fintech Hub - cấu phần cốt lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế - đã chính thức ra mắt, đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Quỹ đầu tư fintech với quy mô dự kiến 30 triệu USD cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng.