Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

HĐND TP.HCM đề nghị một trường ngoài công lập đầu tư khu trải nghiệm cho học sinh

Đỗ Trường
Đỗ Trường
10/09/2025 17:52 GMT+7

Sau khi khảo sát một số trường học ở phường Bình Dương (TP.HCM), lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM đã đề nghị Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến đầu tư khu trải nghiệm thực tế riêng cho học sinh.

Chiều 10.9, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông ở phường Bình Dương (TP.HCM). Đoàn khảo sát do ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, làm trưởng đoàn cùng với đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM…

Tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, ông Nguyễn Hào Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2025-2026 toàn trường có 4.498 học sinh theo học, trong đó khối cấp THCS có 37 lớp với tổng số 1.747 học sinh; khối cấp THPT có 61 lớp với 2.751 học sinh.

HĐND TP.HCM đề nghị trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến đầu tư khu trải nghiệm riêng cho học sinh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát tại Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về cơ sở vật chất, Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến đã đưa vào sử dụng cơ sở mới mở rộng (bên cạnh cơ sở cũ) nâng tổng số phòng học lên 98 phòng; đồng thời mở rộng thư viện, căn tin, nhà ăn, phòng nghỉ bán trú, nội trú, tu bổ sân chơi, sân tập thể thao, hồ bơi…

Năm học 2024-2025, Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến có 866 học sinh tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 100% với điểm trung bình là 7,92. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đậu các trường đại học đạt 100%. 

HĐND TP.HCM đề nghị trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến đầu tư khu trải nghiệm riêng cho học sinh - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến có tỷ lệ tốt nghiệp và đậu các trường đại học đạt 100%

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Hào Hiệp cho biết vì là trường tư thục nên kinh phí hoạt động của trường chủ yếu phụ thuộc vào nguồn xã hội hóa giáo dục (học phí) nên trường phải cân đối nguồn thu để thực hiện các khoản chi phù hợp.

Liên quan lĩnh vực này, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã Hội HĐND TP.HCM, đề nghị Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến mời gọi các nhà đầu tư để xây dựng thêm cơ sở vật chất, đầu tư thêm 1 khu trải nghiệm thực tế cho học sinh.

Khuyến khích ĐH Quốc tế Miền Đông mở rộng hợp tác quốc tế tại TP.HCM

Tại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU), do Tập đoàn Becamex trực thuộc UBND TP.HCM làm chủ đầu tư, tiến sĩ Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU, cho biết năm học 2025-2026 có trên 6.000 sinh viên đang theo học tại trường.

HĐND TP.HCM đề nghị trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến đầu tư khu trải nghiệm riêng cho học sinh - Ảnh 3.

Ông Cao Thanh Bình (bìa phải) khảo sát tại thư viện của EIU

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

EIU có 10 ngành đào tạo gồm: Điều dưỡng, quản trị kinh doanh, kinh tế, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật điện tử - viễn thông, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí.

EIU là nơi đặt Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam – Singapore; Trung tâm phòng thí nghiệm Công nghệ 4.0… thu hút nhiều sinh viên từ Singapore sang học tập, nghiên cứu.

HĐND TP.HCM đề nghị trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến đầu tư khu trải nghiệm riêng cho học sinh - Ảnh 4.

Nhiều sinh viên từ Singapore sang EIU học tập và nghiên cứu khoa học

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi khảo sát cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm…, ông Cao Thanh Bình đề nghị EIU tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Singapore để đào tạo, thực hành, thực nghiệm… cho sinh viên trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Phụ huynh học sinh bức xúc vì học thứ bảy, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn

Phụ huynh học sinh bức xúc vì học thứ bảy, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn

Hàng loạt phụ huynh học sinh THCS của TP.HCM bày tỏ sự bức xúc khi năm học 2025-2026 các trường xếp thời khóa biểu học sinh học thứ bảy. Sở GD-ĐT TP.HCM đã có chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện ngay trong hôm nay, 10.9.

Ngành nghề ‘khát’ nhân lực, vì sao thí sinh vẫn thờ ơ?

Quảng Ninh thiếu 4.000 giáo viên

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Tập đoàn Becamex Ban Văn hoá - Xã hội Trung tâm phòng thí nghiệm Công nghệ 4.0 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến HĐND TP.HCM đào tạo sinh viên học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận