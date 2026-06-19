HĐND TP.HCM xem xét nhiều vấn đề lớn

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp HĐND TP.HCM là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 do UBND TP.HCM trình HĐND thành phố.



TP.HCM đã thu ngân sách hơn 500.000 tỉ đồng

Theo dự thảo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi rõ nét, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Đáng chú ý, TP.HCM đã hoàn thành việc tháo gỡ, có hướng chỉ đạo xử lý đối với 100% dự án thuộc diện xử lý tại Công điện số 112/CĐ-TTg của Chính phủ. Các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỉ đồng, diện tích hơn 17.000 ha, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Về cải cách hành chính, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã tiếp nhận gần 1,5 triệu hồ sơ, trong đó hơn 1,29 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 97,47%, mức độ hài lòng đạt 96,46%. Thành phố cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, hoàn thành quy trình nội bộ đối với toàn bộ thủ tục hành chính trước thời hạn.

TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 500.000 tỉ đồng, ước đạt hơn 61% dự toán năm; tổng chi ngân sách địa phương hơn 98.000 tỉ đồng, ước đạt hơn 30% dự toán.

TP.HCM cũng đã phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống cảng biển và logistics của thành phố mở rộng. Cùng với đó, thành phố khởi công, triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư khoảng 520.000 tỉ đồng, như tuyến metro số 2, quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố, dự án cải tạo khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu đô thị Đại học Quốc tế…

UBND TP.HCM đánh giá, sau 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hoàn thiện thể chế được tập trung triển khai, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và dự thảo luật Đô thị đặc biệt.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt; đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. TP.HCM cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Các tư lệnh ngành sẽ giải trình kiến nghị cử tri

Tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND TP.HCM sẽ báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thường trực và các Ban của HĐND thành phố.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP.HCM, các tư lệnh ngành sẽ giải trình các nội dung kiến nghị của cử tri ẢNH: T.N

Các đại biểu HĐND TP.HCM cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình về quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND thành phố; quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ngoài phần thảo luận tại hội trường, giám đốc các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ báo cáo, giải trình các nội dung được đại biểu nêu tại tổ, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và các vấn đề đại biểu HĐND thành phố đặt ra tại hội trường.