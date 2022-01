Hé lộ bi kịch cuộc đời ‘bom sex’ Anna Nicole Smith trong phim tài liệu

“Tôi tiếp cận chuyện đời của Anna Nicole như một câu chuyện bí ẩn mang tính sử thi”, nữ đạo diễn Ursula Macfarlane cảm nhận khi làm bộ phim tài liệu về Anna Nicole Smith qua đời năm 40 tuổi vì dùng thuốc quá liều vào năm 2007.

Bộ phim tài liệu chưa có tựa của nữ đạo diễn Ursula Macfarlane sẽ gồm những cảnh quay chưa từng công bố từ một bộ phim tài liệu chưa phát hành về thời Anna Nicole Smith còn trẻ, đến lúc làm mẹ và sự nghiệp đang phát triển của cô.

“Làm thế nào mà một người phụ nữ đầy sức lôi cuốn với vẻ đẹp quyến rũ, khi thế giới dưới chân cô, lại có cuộc đời sa sút nhanh chóng đến vậy? Bây giờ dường như là thời điểm thích hợp để xem lại cuộc đời của một phụ nữ trẻ xinh đẹp, người mà cuộc đời đã bị tước đoạt và cuối cùng bị hủy hoại bởi nền văn hóa của chúng ta. Tôi rất vui khi được thực hiện một chân dung cảm động, chân thực và nhạy cảm của một trong những người phụ nữ bị hiểu lầm nhiều nhất trong thời đại chúng ta”, nữ đạo diễn Macfarlane cho biết.

Anna Nicole Smith (tên thật là Vickie Lynn Hogan) sinh năm 1967 tại Houston, Texas (Mỹ), nổi tiếng với vai trò là người mẫu thương hiệu Guess, đoạt danh hiệu Người mẫu năm 1993 của tạp chí Playboy. Cô cũng đóng các phim Naked Gun 33⅓: The Final Insult, To The Limit, Skyscraper… và loạt chương trình truyền hình thực tế The Anna Nicole Show.





Cô trở thành gương mặt được chú ý trên báo sau khi kết hôn với nhà tài phiệt dầu mỏ 89 tuổi J. Howard Marshall II vào năm 1994, sau lần cô gặp ông khi biểu diễn tại một câu lạc bộ thoát y. Smith đau khổ vì nghiện ma túy trong những năm sau đó rồi cuộc chiến giành tài sản của người chồng quá cố, các vụ kiện quan hệ cha con và cái chết của đứa con đầu lòng Daniel vào năm 2006 khiến cô suy sụp. Anna Nicole Smith qua đời vì dùng thuốc quá liều trong một căn phòng khách sạn ở Hollywood, Florida, tháng 2.2007.

Bộ phim có đoạn ghi: “Một bộ phim tài liệu thời lượng dài tiết lộ về cuộc đời đầy bi kịch của Anna Nicole Smith với nhiều cảnh quay chưa từng công bố trước đây về cựu người mẫu từng mang tính biểu tượng, người đã đốt cháy sàn catwalk suốt những năm 1990 trước khi xảy ra cái chết bi thảm ở tuổi 40”. Phim vẫn đang được sản xuất và chưa có ngày phát hành.