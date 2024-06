Hé lộ 'chìa khóa' bứt tốc xuất khẩu nông sản vào EU

Minh bạch thông tin, chất lượng là đòi hỏi hàng đầu

Chia sẻ tại Hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) do Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 14.6 tại Phú Yên, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam Ngô Xuân Nam cho biết, đến nay Việt Nam đã và đang tham gia 19 hiệp định thương mại song phương và đa phương.

Trong số này có 16 hiệp định đã ký kết chính thức và 3 hiệp định đang tiến hành đàm phán. Có nhiều hiệp định được cho là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều cam kết bắt buộc áp dụng. Nhiều quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật (SPS) Việt Nam phải tuân thủ để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN-PTNT), phát biểu tại hội nghị ĐT

Hàng tháng, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được khoảng 100 các thông báo, dự thảo về thay đổi các biện pháp SPS, bao gồm các dự thảo về thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, về đối tượng kiểm dịch, về quy định vật liệu tiếp xúc với sản phẩm…

Nhấn mạnh việc cập nhật, phổ biến các quy định về SPS đối với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân đặc biệt quan trọng, lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam nêu lý do: "Quy định SPS là quy định bắt buộc áp dụng, nếu chúng ta vi phạm sẽ bị đối tác nhập khẩu cảnh báo vi phạm. Việc này sẽ gây ảnh hưởng, thiệt hại cho doanh nghiệp, đặc biệt là ảnh hưởng đến cả ngành hàng, thương hiệu nông sản của Việt Nam trên trường quốc tế".

Theo ông Lương Ngọc Quang, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT), minh bạch về thông tin, chất lượng là một trong những đòi hỏi hàng đầu khi xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm vào thị trường EU.

Đối với thị trường EU, tất cả các lô hàng phải đáp ứng các yêu cầu sản phẩm không được nằm trong danh mục thực vật, sản phẩm thực vật bị cấm hoặc tạm dừng nhập khẩu vào các nước EU; không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của EU và hầu như không bị nhiễm các loài dịch hại khác; vật liệu đóng gói bằng gỗ phải đạt tiêu chuẩn quốc tế về vật liệu đóng gói bằng gỗ (ISPM-15)...

"EU đặc biệt quan tâm đến nhóm ruồi đục quả trên các sản phẩm rau quả nên phải đàm phán phương án xử lý. Ngoài ra, các sản phẩm trái cây tươi, hạt điều, cà phê... khi xuất khẩu sang EU, phía EU yêu cầu hàng phải đạt tiêu chuẩn giống và tương đương tiêu chuẩn đang áp dụng ở EU", ông Quang nói.

Nhìn nhận EU là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của nông sản Việt Nam, có nhiều yêu cầu chặt chẽ, khoa học về mặt kỹ thuật, ông Nam nhấn mạnh: "Tuân thủ tốt yêu cầu của thị trường EU sẽ là cơ hội để đưa nông sản Việt Nam vào nhiều thị trường tiềm năng trên thế giới".

Ở góc độ khuyến cáo dành cho các doanh nghiệp, theo ông Nam, đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật cần tăng cường hơn nữa việc tuân thủ quy định của EU, đặc biệt là việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khi nhiều mức dư lượng tối đa cho phép (MRL) của EU ở mức rất thấp.

Doanh nghiệp phải bám sát, hiểu rõ yêu cầu thị trường

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đưa sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm tra tại cửa khẩu khi nhập khẩu vào EU.

Chia sẻ góc nhìn từ doanh nghiệp, ông Phạm Trung Thành, Trưởng bộ phận Đối ngoại Công ty CP Acecook Việt Nam, cho biết việc EU bỏ kiểm soát đối với sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam là một thông tin rất tốt cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mì ăn liền của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu khác vào thị trường EU.

Điều này khẳng định niềm tin của các nhà nhập khẩu EU với các sản phẩm nông sản, thực phẩm của Việt Nam.

Theo ông Ngô Xuân Nam, bài học kinh nghiệm ở đây là sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn của thị trường EU.

Từ kinh nghiệm của Acecook, ông Thành chia sẻ: "Để đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu của EU, doanh nghiệp phải bám sát yêu cầu thị trường. Khi tham gia EVFTA, các hàng rào thuế quan gần như không còn nhưng phải đối mặt với các hàng rào kỹ thuật.

Do đó, doanh nghiệp phải hiểu đúng, hiểu rõ. Đáng chú ý, để đáp ứng được các yêu cầu, doanh nghiệp cần có sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước. Với thị trường EU, chỉ cần một lỗi nhỏ của một doanh nghiệp cũng khiến ngành hàng đối mặt nhiều khó khăn".

Ông Nam thông tin thêm, hiện nay, EU chia sản phẩm nông sản thực phẩm nhập khẩu thành 2 loại, ít rủi ro và rủi ro cao. Trong đó, những sản phẩm ít rủi ro, thông qua các đánh giá của phía bạn, sẽ không yêu cầu kiểm soát tại cửa khẩu một cách hệ thống. Ngược lại, sản phẩm rủi ro cao sẽ cần nhiều biện pháp kiểm soát.

"Chi tiết quy định đối với từng sản phẩm, nhà xuất khẩu nên tham khảo chính thức các cơ quan có thẩm quyền hoặc Văn phòng SPS Việt Nam để được hướng dẫn", ông Nam nhấn mạnh.