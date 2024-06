Loạt nông sản Việt Nam sắp có vé xuất khẩu Trung Quốc

Ngày 6.6, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung đã hội đàm với Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên thống nhất thúc đẩy thương mại nông sản giữa Việt Nam - Trung Quốc V.G

Theo Bộ NN-PTNT, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ NN-PTNT với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang không ngừng được tăng cường và đi vào thực chất. Đặc biệt, trong giai đoạn diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hai bên phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt để đảm bảo thương mại nông, lâm, thủy sản giữa hai nước không bị đứt gãy. Hai bên đã linh hoạt áp dụng các biện pháp đánh giá trực tuyến, ký nghị định thư gián tiếp... để mở cửa thị trường đối với các sản phẩm như thạch đen, tổ yến, sầu riêng, thanh long...

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông sản và mở cửa thị trường trong thời gian tới.

Hai bên sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dừa tươi, sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Đối với mặt hàng chanh leo và ớt đã được xuất khẩu thí điểm, hai bên sẽ thúc đẩy hoàn tất các thủ tục để sớm có thể ký 2 văn kiện này.

Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc V.G

Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ phối hợp để hoàn thiện nghị định thư về xuất khẩu cá sấu, tổ yến thô, gia cầm và thủy sản khai thác của Việt Nam sang Trung Quốc.

Phía Trung Quốc giao các cơ quan kỹ thuật xem xét và sớm xử lý hồ sơ đăng ký xuất khẩu nông thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại các mặt hàng nông lâm thủy sản.

Cũng tại hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thống nhất cao về phương án tháo gỡ vướng mắc đối với cá tầm của Trung Quốc xuất sang Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực để giám định loài cá tầm.

Kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung và Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên đã ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với khỉ xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc và chứng kiến ký tắt kết thúc đàm phán nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu dừa tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo Bộ NN-PTNT, năm 2023 kim ngạch thương mại các mặt hàng nông lâm thủy sản giữa Việt Nam - Trung Quốc đạt 15,53 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 12,1 tỉ USD (tăng 16,4% so với năm 2022), nhập khẩu đạt 3,4 tỉ USD (giảm 9,7% so với năm 2022).

5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước đạt 6,2 tỉ USD (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 4,6 tỉ USD (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023), nhập khẩu ước đạt 1,6 USD (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Việt Nam và Trung Quốc đã ký 21 thỏa thuận ghi nhớ, nghị định thư về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản giữa hai nước. Trong đó, Việt Nam đang có 12 mặt hàng rau quả (dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối tươi, khoai lang, thanh long, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, mít); tổ yến, bột cá và một số sản phẩm phục vụ sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi; sữa và thủy sản các loại.