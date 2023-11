Hé lộ giá vé đêm diễn Maroon 5 tại Việt Nam

Maroon 5 sẽ đến Việt Nam vào tháng 12 này FB NV

Vé đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival 2023 có Maroon 5 biểu diễn ở Phú Quốc bao gồm 6 hạng mức, có sự chênh lệch lớn giữa hạng thấp nhất và cao nhất. Cụ thể, khu vực có giá cao nhất là SVIP chạm mốc 10 triệu đồng/vé, có vị trí ngồi riêng biệt, được phục vụ đồ ăn thức uống cùng nhiều quà tặng.

Hạng vé thấp nhất là khu GA 7 và 8 có giá 1 triệu đồng/vé, tặng kèm một vé tham quan. Những khu vực còn lại có giá lần lượt là 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu và 6 triệu đồng. Các hạng vé này cũng bao gồm nhiều quyền lợi hấp dẫn khác dành cho khán giả.

Vé sự kiện sẽ được mở bán vào 8 giờ tối 2.11. Còn đại nhạc hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16.12 tới tại Phú Quốc. Ngoài ngôi sao chính là ban nhạc Maroon 5, chương trình còn quy tụ nhiều gương mặt giải trí hàng đầu Việt Nam. Song, ban tổ chức vẫn giữ kín danh tính các nghệ sĩ Việt Nam sẽ xuất hiện tại show diễn lần này.

Sơ đồ và giá vé sự kiện CHỤP MÀN HÌNH

Cách đây ít hôm, Maroon 5 cũng chính thức thông báo sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội sắp tới ở Phú Quốc thông qua mạng xã hội. Các fan Việt Nam để lại bình luận: "Rất vui vì sắp được gặp Maroon 5 rồi", "Chào mừng nhóm đến Việt Nam của chúng tôi", "Mong sớm được gặp các anh"…

Maroon 5 là ban nhạc pop rock người Mỹ, đang hoạt động với đội hình 6 thành viên, giọng ca chính là Adam Levine. Maroon 5 được xem là một trong những ban nhạc huyền thoại thế giới, bán được hơn 135 triệu đĩa trên toàn cầu, giành được 3 giải Grammy, 3 giải American Music Awards, 3 giải People's Choice Awards cùng hàng loạt giải thưởng, danh hiệu. Tại Việt Nam, Maroon 5 nổi tiếng với hàng loạt hit như Payphone, Sugar, Moves Like Jagger, Girls Like You, Animals, Maps…