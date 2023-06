Hé lộ hai mỹ nữ đóng 'Trò chơi con mực 2'

Mới đây, Star News đưa tin Park Gyu Young tham gia Trò chơi con mực 2. Cùng ngày, Spotv News tiếp tục đưa tin cựu thành viên IZ*ONE - Jo Yu Ri cũng được chọn để diễn xuất trong phần tiếp theo của bộ phim ăn khách này.

Park Gyu Young sinh năm 1993 là một nữ diễn viên có tiếng trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Một trong những vai diễn nổi tiếng của cô là vai y tá Nam Joo Ri trong bộ phim Điên thì có sao (2020). Nữ diễn viên 9X sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ nên khi đóng cùng hai bạn diễn nổi tiếng Son Ye Ji và Kim Soo Hyun nhưng vẫn không hề bị lép vế. Nhờ thành công của Điên thì có sao, Park Gyu Young dần được khán giả ghi nhớ và có cơ hội tham gia nhiều vai chính trong các dự án khác như Sweet Home: Thế giới ma quái (2020), Dali và hoàng tử ngổ ngáo (2021)... Hiện cô có 2 dự án sắp ra mắt là Celebrity và bộ phim được chuyển thể từ webtoon A Good Day to be a Dog đóng cùng mỹ nam Cha Eun Woo. Naver đánh giá việc Park Gyu Young tham gia vào một dự án có tiếng và được mong đợi như Trò chơi con mực 2 cùng với dàn tài tử đình đám sẽ là một thách thức, đồng thời là cơ hội lớn để nữ diễn viên khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí.

Park Gyu Young sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ JYP Entertainment

Trong khi đó, Jo Yu Ri sinh năm 2001, được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc nữ IZ*ONE, hoạt động dưới sự quản lý của công ty Off The Record Entertainment. Sau khi IZ*ONE tan rã, vào tháng 10.2021, Jo Yu Ri chính thức bước vào con đường nghệ thuật với tư cách nghệ sĩ solo bằng album đầu tiên mang tên Glassy và ca khúc chủ đề cùng tên. Vào tháng 10.2022, Yu Ri trở lại với đĩa đơn thứ hai mang tên Op.22 Y-Waltz: in Minor. Song, cho tới hiện tại nữ idol vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Ngoài hoạt động âm nhạc, nữ idol có xuất hiện trong web-drama Mimicus và được đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, phải đến vai diễn Si Eun - một nữ sinh cá biệt và nổi loạn trong phim Những quý cô say xỉn 2 vào cuối năm 2022 mới giúp cô toả sáng. Dù là thần tượng đá chéo sân sang diễn xuất nhưng Yu Ri vẫn nhận được nhiều lời “có cánh" từ khán giả và giới truyền thông: "Jo Yu Ri hát hay và diễn xuất tốt nhưng chỉ cần thêm một chút may mắn", "Tôi thực sự muốn tiếp tục được gặp Jo Yu Ri trên màn ảnh"... Đến với Trò chơi con mực 2, khán giả kỳ vọng Jo Yu Ri có thể thể hiện tài năng của mình như cách Jung Ho Yeon, Lee Yoo Mi đã giúp tên tuổi của họ bứt phá trong phần 1.



Jo Yu Ri từng là thành viên đảm nhận vị trí main vocal của IZ*ONE và cũng là người đầu tiên bị cư dân mạng đặt nghi vấn gian lận phiếu bầu để có cơ hội debut trong chương trình Produce 48 Allkpop

Trước đó, vào ngày 18.6, Netflix chính thức công bố dàn diễn viên tham gia Trò chơi con mực 2, gồm bốn thành viên cũ trong phần 1 là Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo, Wi Ha Joon và bốn gương mặt mới gồm Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon và Yang Dong Geun. Việc ê kíp xác nhận dàn cast gồm 8 nam diễn viên mà không có bất kỳ "bóng hồng" nào ngay lập tức dấy lên hàng loạt tranh cãi. Một số người đã cho rằng việc thiếu các nữ diễn viên trong dàn cast là một quyết định không hợp lý bởi một phần thành công ở phần 1 là nhờ vào sức hút của hai mỹ nhân Jung Ho Yeon và Lee Yoo Mi. Nhìn chung, phần lớn khán giả đều bày tỏ sự bức xúc, lo lắng xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính trầm trọng trong một series phim truyền hình đình đám.



Trên một số diễn đàn xuất hiện những bình luận thắc mắc lẫn bức xúc về việc vắng bóng diễn viên nữ trong đội hình cast: "Nếu đoàn làm phim tiết lộ 8 diễn viên, thì ít nhất phải có một người là nữ chứ?", "Không có một diễn viên nữ nào được chọn sao? Mấy người đang đùa à?" hay "Khó mà tin nổi là sẽ không có bất kỳ diễn viên nữ nào trong phim. Đừng vội kết luận mà hãy chờ đợi nào"... Trước “cơn bão gạch đá" đó, Netflix khẳng định vẫn đang trong quá trình đàm phán với các nữ diễn viên.

Trò chơi con mực 2 hé lộ thêm 4 diễn viên mới gồm Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon và Yang Dong Geun Allkpop

Mặc dù đang ở giai đoạn đầu tiên nhưng tổng chi phí sản xuất mùa mới của Trò chơi con mực được cho là đã vượt qua con số 100 tỉ won (gần 1.800 tỉ đồng). Sau khi hoàn thành việc casting, bộ phim sẽ bắt đầu quay vào mùa hè này và dự kiến phát hành năm 2024. Với sự thành công và sức lan tỏa của phần 1, Trò chơi con mực 2 hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt mới và tiếp tục ghi điểm trong lòng khán giả trong nước và quốc tế.