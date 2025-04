Hé lộ lịch trình cập nhật One UI 7

Theo Android Authority, một lịch trình cập nhật chi tiết cho phiên bản One UI 7 (dựa trên nền tảng Android 15) vừa bất ngờ bị rò rỉ trên diễn đàn Samsung Members tại Hàn Quốc, hé lộ thời điểm dự kiến 'lên đời' cho hàng loạt thiết bị.

Lịch trình cập nhật One UI 7 cho người dùng Galaxy đã được hé lộ

Mặc dù Samsung năm nay có phần chậm trễ hơn trong việc triển khai Android 15 so với các năm trước (nhiều máy vẫn đang ở One UI 6), lịch trình rò rỉ từ thị trường Hàn Quốc này thường rất sát với thời điểm phát hành tại Mỹ và các khu vực khác. Do đó, đây được xem là một nguồn tham khảo đáng tin cậy cho người dùng toàn cầu đang mong chờ bản cập nhật lớn này.

Lộ trình cập nhật One UI 7 cho các thiết bị Galaxy ở Hàn Quốc bị rò rỉ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ảnh chụp màn hình được chia sẻ, sau khi hoàn tất cập nhật cho các thiết bị flagship mới nhất như Galaxy S24 series (không có mẫu FE) và dòng Z Fold/Flip 6 ngay trong tháng 4, Samsung sẽ tiếp tục mang One UI 7 đến các thiết bị khác theo lộ trình dự kiến sau:

Tiếp tục trong tháng 4.2025 : Các flagship đời 2023 như Galaxy S23 series (không có mẫu FE), Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5; cùng với đó là dòng tablet cao cấp Galaxy Tab S10 và mẫu Galaxy S24 FE.

: Các flagship đời 2023 như Galaxy S23 series (không có mẫu FE), Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5; cùng với đó là dòng tablet cao cấp Galaxy Tab S10 và mẫu Galaxy S24 FE. Tháng 5.2025 : Làn sóng cập nhật lớn cho các thiết bị flagship đời 2021 - 2022 (gồm dòng S22, dòng S21 không gồm mẫu FE, Z Fold 4/3, Z Flip 4/3), các tablet cao cấp (dòng Tab S9 - không gồm mẫu FE, dòng Tab S8). Bên cạnh đó là một số mẫu tầm trung đáng chú ý như S23 FE, A34, A35, A16 và Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 4.

: Làn sóng cập nhật lớn cho các thiết bị flagship đời 2021 - 2022 (gồm dòng S22, dòng S21 không gồm mẫu FE, Z Fold 4/3, Z Flip 4/3), các tablet cao cấp (dòng Tab S9 - không gồm mẫu FE, dòng Tab S8). Bên cạnh đó là một số mẫu tầm trung đáng chú ý như S23 FE, A34, A35, A16 và Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 4. Tháng 6.2025: Đến lượt các dòng máy tính bảng FE (Tab S9 FE/FE+), nhiều mẫu Galaxy A tầm trung phổ biến (A53, A33, A25, A24, A15), cùng các dòng máy chuyên biệt và giá rẻ khác gồm Galaxy Wide 7, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3, các tablet như Galaxy Tab A9, Active 5, Active 4 Pro.

Người dùng cần lưu ý đây là lịch trình tham khảo dựa trên thông tin rò rỉ từ thị trường Hàn Quốc. Lịch trình chính thức cho từng khu vực có thể có sự điều chỉnh nhỏ, nhưng gần như chắc chắn sẽ không sớm hơn lịch này. Một số thiết bị không xuất hiện trong danh sách (ví dụ Galaxy S21 FE) có thể do không được phân phối tại Hàn Quốc nhưng vẫn có khả năng nhận được cập nhật ở các thị trường quốc tế.

Dù chưa phải là thông báo chính thức cuối cùng, lịch trình rò rỉ này cung cấp manh mối rõ ràng nhất tính đến hiện tại về thời điểm người dùng các thiết bị Galaxy phổ biến có thể mong đợi được trải nghiệm những tính năng mới trên One UI 7 và Android 15.