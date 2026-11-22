Chiều 22.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trung Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), cho biết ban đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc là nhà thầu trúng thầu Gói thầu TV-02 với giá trúng thầu khoảng 10.243 tỉ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

Việc chọn được nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là bước tiến quan trọng về tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ẢNH AI

Các nhà thầu trong liên danh gồm: SYSTRA (thành viên đứng đầu, quốc tịch Pháp); các thành viên quốc tịch Hàn Quốc: Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin), Korea National Railway (KNR).

Các thành viên quốc tịch Việt Nam: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH), Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC), Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Ông Sơn cho biết, sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh trúng thầu và Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ tiến hành đàm phán, thương thảo để ký hợp đồng.

Gói thầu TV-02 là một trong những khâu then chốt của quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công trình có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỉ USD.

Theo dự kiến, kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả Dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP, nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Trước đó, ngày 15.5, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu Gói thầu TV-02 nhằm khảo sát thị trường và thu thập phản hồi từ các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Roadshows đã thu hút đại diện một số đại sứ quán cùng hơn 80 đơn vị tư vấn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Tây Ban Nha...

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (TP.Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng 22,5 tấn/trục; bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỉ USD, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2035.

