Hé lộ logo mới 'trị giá' 100 triệu của giao thông công cộng TP.HCM

Cuộc thi "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối" được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phát động từ tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Sở Xây dựng TP.HCM. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm một biểu trưng mới thể hiện tinh thần của giao thông công cộng TP.HCM - hiện đại, kết nối và nhân văn. Đây không chỉ là một cuộc thi thiết kế đơn thuần, mà còn là một hành trình lan tỏa giá trị của giao thông công cộng - một phương thức đi lại bền vững, thân thiện và gắn kết mọi người dân trong không gian đô thị hiện đại.

Logo đạt giải nhất lấy cảm hứng từ các loại hình phương tiện công cộng như xe buýt, metro, water bus và xe đạp công cộng, được thể hiện qua những đường tròn đồng tâm - đó là sự gắn kết của toàn bộ hệ thống giao thông công cộng thành phố

Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi hợp lệ từ các cá nhân và nhóm sáng tạo trên khắp cả nước. Điều đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm và niềm tự hào của cộng đồng thiết kế dành cho giao thông công cộng thành phố.

Các ý tưởng dự thi rất phong phú: Từ hình ảnh chợ Bến Thành, sóng nước sông Sài Gòn, biển Vũng Tàu, đường ray metro, cho đến những đường nét chuyển động mang hơi thở của đô thị thông minh. Tất cả đều thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố năng động, xanh và kết nối hơn.

Đặc biệt, với hơn 30.000 lượt bình chọn trực tuyến, cuộc thi đã thực sự tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, khơi dậy sự quan tâm của người dân đối với giao thông công cộng - điều mà Trung tâm luôn nỗ lực hướng tới.

Trong 10 tác phẩm vào vòng chung kết, thiết kế của thí sinh Lý Trần Thuận được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao bởi ngôn ngữ hình học rõ ràng, tư duy tối giản và tính biểu tượng cao. Việc có một logo nhận diện rõ ràng, dễ hiểu, mang tính hiện đại, kết nối và thông minh là rất cần thiết, để từ trẻ em đến người lớn đều có thể nhận diện và tham gia.

Tác giả Lý Trần Thuận (SN 2001, cựu sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM) đạt giải nhất cuộc thi, nhận giá trị giải thưởng 100 triệu đồng

Logo lấy cảm hứng từ các loại hình phương tiện công cộng như xe buýt, metro, water bus và xe đạp công cộng, được thể hiện qua những đường tròn đồng tâm - thể hiện sự gắn kết của toàn bộ hệ thống giao thông công cộng thành phố.

Hình ảnh tàu metro còn tượng trưng cho sự hiện đại, tốc độ và tầm nhìn phát triển giao thông đô thị trong tương lai. Phía dưới là buýt đường sông, phản ánh đặc trưng riêng của thành phố sông nước, góp phần làm đa dạng hóa phương tiện giao thông công cộng.

Theo ông Phạm Ngọc Dũng, sau khi có kết quả, trung tâm sẽ đăng ký bản quyền logo và triển khai ứng dụng trên toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, bao gồm phương tiện, điểm dừng, thẻ vé và các nền tảng số.

Cuộc thi "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối" được xem là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất cho giao thông công cộng của thành phố sau sáp nhập, hướng tới một hệ thống hiện đại, thông minh và lấy con người làm trung tâm.