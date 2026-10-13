Hé lộ mức thù lao của các 'thiên thần' tại Victoria's Secret Fashion Show

Chương trình năm nay dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ 30 chủ nhật 18.10 (theo giờ địa phương) và được phát trên YouTube. Danh sách người mẫu gồm nhiều gương mặt nổi tiếng như Ashley Graham, Adriana Lima, Imaan Hammam, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Abby Champion, Joan Smalls, Liu Wen và Precious Lee, tờ Cosmopolitan đưa tin ngày 13.10.

Dàn người mẫu nổi tiếng sẽ trở lại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026, tiếp tục thu hút sự quan tâm từ công chúng và giới thời trang Ảnh: Reuters

Người mẫu Victoria's Secret được trả cát sê bao nhiêu?

Câu trả lời phụ thuộc phần lớn vào việc người mẫu có ký hợp đồng riêng với thương hiệu hay không. Victoria's Secret từ trước đến nay không công khai chi tiết mức thù lao dành cho người mẫu. Thương hiệu từng trả lời Page Six rằng họ không bình luận về các điều khoản trong hợp đồng với người mẫu. Tuy vậy, qua nhiều nguồn tin và báo cáo được công bố trong những năm qua, công chúng vẫn có thể phần nào hình dung về quy mô những khoản thù lao này.

Năm 2008, Heidi Klum được cho là đã đàm phán lại hợp đồng với Victoria's Secret với mức thù lao khoảng 3,8 triệu USD mỗi năm. Karlie Kloss, cựu "thiên thần" của hãng, cũng từng được cho là kiếm khoảng 5 triệu USD trong thời gian là người mẫu chính thức của Victoria's Secret. Trong khi đó, Gisele Bündchen từng ký hợp đồng kéo dài 5 năm với thương hiệu, được cho là có tổng giá trị khoảng 25 triệu USD.

Năm 2019, một nguồn tin chia sẻ với Fox News rằng mức thu nhập của các người mẫu Victoria's Secret đã giảm đáng kể so với giai đoạn hoàng kim. Theo nguồn tin này, Gisele Bündchen từng nhận khoảng 5 triệu USD, trong khi ở giai đoạn sau, nhiều người mẫu chỉ còn nhận khoảng 1 triệu USD cộng thêm các khoản thưởng. Trước đó, năm 2015, một nguồn tin giấu tên nói với Page Six rằng mức thù lao không còn cao như trước. Những hợp đồng cũ của các tên tuổi như Alessandra Ambrosio từng có giá trị hàng triệu USD, trong khi một số hợp đồng mới vào thời điểm đó được cho là chỉ ở mức khoảng 100.000 USD. Dù vậy, các số liệu trên chủ yếu phản ánh giai đoạn 2015 đến 2019. Vì thế, chưa thể xác định chính xác mức thù lao của người mẫu tại Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2026 tăng hay giảm ra sao.

Năm 2026, Victoria's Secret lần đầu ra mắt chương trình truyền hình thực tế mang tên Angels Among Us. Tại đây, các người mẫu triển vọng sẽ cạnh tranh để giành một vị trí trên sàn diễn cùng cơ hội khoác lên mình đôi cánh biểu tượng của thương hiệu. Hiện chưa rõ người chiến thắng có nhận thêm giải thưởng tiền mặt hay không. Tuy nhiên, phần thưởng đáng chú ý là một hợp đồng với IMG Models, qua đó người chiến thắng sẽ được công ty này đại diện trong hoạt động nghề nghiệp.

Victoria's Secret Fashion Show năm 2026 cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ biểu diễn như KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion và Tate McRae.

Adam Selman, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc sáng tạo của Victoria's Secret, chia sẻ với People rằng ông muốn chương trình năm nay có quy mô lớn và táo bạo hơn năm trước. Theo ông, đội ngũ tổ chức thậm chí không tìm được địa điểm phù hợp tại New York (Mỹ) có thể đáp ứng toàn bộ những ý tưởng mà họ muốn thực hiện, và kế hoạch hiện tại vẫn chưa được công bố cụ thể. Adam Selman gọi chủ đề năm nay là "Fandemonium", với định hướng khai thác một khía cạnh khác của văn hóa Mỹ và cách diễn giải mới về "giấc mơ Mỹ".