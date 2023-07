Hé lộ nguyên nhân cái chết của con gái 'Vua nhạc rock' Elvis Presley

Khám nghiệm tử thi do The Post hôm 13.7 có được đã tiết lộ mức độ xuất hiện của oxycodone và một loại thuốc gây nghiện thứ hai là buprenorphine trong cơ thể con gái Elvis Presley. Ngoài ra còn có dấu vết của thuốc chống loạn thần kinh quetiapine.

Lisa Marie Presley qua đời ở tuổi 54 PAGE SIX

Báo cáo lưu ý rằng thuốc không góp phần gây ra cái chết của cô và "không có bằng chứng về thương tích hoặc tác động bên ngoài". Người ta cho rằng tắc ruột là do sau phẫu thuật giảm béo. Cách chết của Lisa Marie Presley được cho là tự nhiên.

Con gái Elvis Presley qua đời ở tuổi 54 vào ngày 12.1.2023 sau khi bị ngừng tim vào đầu ngày hôm đó. Các nhân viên y tế thực hiện hô hấp nhân tạo cho giọng ca Lights Out tại nhà cô ở Calabasas, California, trước khi chuyển đến Trung tâm Y tế và Bệnh viện West Hills ở Los Angeles.

Vào thời điểm đó, Page Six cũng thông tin rằng nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ được tuyên bố qua đời.

Theo TMZ, con gái của Elvis Presley đã phải đối phó với các vấn đề về dạ dày.

Các thông tin tiếp theo cho biết người ta thấy cô xuất hiện vào buổi tối hôm trước khi mất trên thảm đỏ, dáng đứng không vững khi trả lời phỏng vấn phóng viên Billy Bush của tờ Extra.

"Con nắm lấy cánh tay của chú nhé", giọng ca Storm & Grace nói với Jerry Schilling - bạn của người cha quá cố Elvis Presley - luôn bên cạnh cô trong cuộc phỏng vấn.

Ngoài ra, không có dấu hiệu nào cho thấy Lisa phải đối phó với bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe.

Tuy nhiên, vào năm 2019, cô lần đầu tiên thừa nhận mình có tiền sử lạm dụng ma túy.

Lisa Marie Presley là con gái duy nhất của biểu tượng nhạc rock Elvis Presley và Priscilla Presley PAGE SIX

Cô viết trong lời tựa cuốn sách của Harry Nelson The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain rằng cô nghiện opioids và thuốc giảm đau khi chào đón hai cô con gái sinh đôi là Harper và Finley vào năm 2008.

Đến năm 2013, chứng nghiện của Lisa trở nên tồi tệ hơn và cô phải vào trại cai nghiện năm lần. Sau đó Lisa phải chịu nhiều đau đớn trước cái chết của con trai Benjamin Keough do tự sát.

Bà mẹ bốn con đã nói trong một lời giã biệt Benjamin vào tháng 10.2020: "Trái tim và tâm hồn mẹ đã đồng hành cùng con. Nỗi đau thật ngột ngạt và không đáy nếu không có con trong từng khoảnh khắc mỗi ngày".

Lisa Marie Presley là con gái duy nhất của biểu tượng nhạc rock Elvis Presley và Priscilla Presley. Cô là người thừa kế duy nhất các bất động sản của cha: trang trại Graceland, dinh thự Memphis, nơi cha cô từng ở, ngày nay là một điểm du lịch hấp dẫn.