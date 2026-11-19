Siêu du thuyền Bayesian dài 56m được trục vớt ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 19.11 đưa tin một cuộc điều tra của Anh về vụ chìm siêu du thuyền ngoài khơi Ý vừa kết luận rằng du thuyền này rất dễ bị lật trước gió mạnh khi neo đậu mà không giương buồm, điểm yếu tiềm ẩn chưa từng được biết đến.

Vụ chìm siêu du thuyền Bayesian vào tháng 8.2024 khiến tỉ phú công nghệ người Anh Mike Lynch (59 tuổi) cùng con gái Hannah (18 tuổi) và 5 người khác thiệt mạng.

Ông Lynch, nhà sáng lập Công ty phần mềm Autonomy (Anh), đã mời bạn bè và gia đình lên du thuyền để ăn mừng việc ông vừa được tuyên vô tội trong một vụ án gian lận tại Mỹ.

Báo cáo kết quả điều tra của MAIB cho thấy du thuyền Bayesian bất ngờ hứng chịu những cơn gió với tốc độ khoảng 129 km một giờ, khiến con tàu bị nghiêng sang một bên trong chưa đầy 15 giây và đã chìm sau 18 phút.

Cuộc điều tra cho thấy thủy thủ đoàn không hề biết rằng siêu du thuyền dài 56m này lại dễ bị ảnh hưởng bởi những cơn gió giật mạnh.

Cơ quan Điều tra Tai nạn hàng hải Anh (MAIB) cho biết các dự báo thời tiết đã không lường trước được sức gió dữ dội, khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm hơn.

MAIB tiến hành điều tra vụ việc vì siêu du thuyền Bayesian được đăng ký tại Vương quốc Anh. Cơ quan chức năng Ý cũng đang tiến hành cuộc điều tra về vụ việc. Trước tai nạn, siêu du thuyền Bayesian được định giá xấp xỉ 40 triệu USD.

Theo ông Rob Loder, thanh tra trưởng về tai nạn hàng hải tại MAIB, cuộc điều tra phát hiện rằng siêu du thuyền chưa bao giờ được đánh giá trong trạng thái neo đậu mà không giương buồm. "Hơn nữa, những cơn gió cực mạnh đêm đó cũng không được dự báo cụ thể, nên thủy thủ đoàn hoàn toàn không nhận được cảnh báo nào về rủi ro này", ông nói thêm.

MAIB đã công bố một tài liệu hướng dẫn an toàn cùng báo cáo chuyên ngành, trong đó đưa ra các khuyến nghị về tiêu chuẩn thiết kế tàu, công tác đào tạo thủy thủ đoàn, cũng như việc cảnh báo các hiện tượng thời tiết hiếm gặp nhưng nghiêm trọng trong các bản tin dự báo.