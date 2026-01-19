Hé lộ nguyên nhân Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kungfu' qua đời

Lương Tiểu Long đột ngột qua đời hôm 14.1, vài ngày sau, thông tin này mới được hé lộ. Hiện gia đình đang âm thầm lo hậu sự cho nghệ sĩ kỳ cựu, tang lễ dự kiến tổ chức ngày 26.1 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 19.1, trang HK01 dẫn các báo cáo từ đại lục, tiết lộ Lương Tiểu Long qua đời từ ngày 14.1 vừa qua sau khi đột ngột lên cơn đau tim. Người quản lý kiêm đệ tử của ông cũng tiết lộ trong một tuyên bố rằng nam nghệ sĩ mất từ vài ngày trước. Ban đầu những người thân cận với Lương Tiểu Long muốn giữ kín thông tin, dự định vẫn cập nhật nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của cố nghệ sĩ. Họ hy vọng có thể giữ thông tin này thêm một thời gian ngắn song cuối cùng thông tin ông qua đời vẫn bị rò rỉ từ nội bộ.

"Sư phụ mất từ ngày 14.1… Sư phụ đã kiên cường chống chọi suốt 7 tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó, những người thân luôn túc trực bên cạnh thầy, nắm tay cổ vũ, nhưng rồi đến cuối cùng, ông vẫn ra đi", người này chia sẻ. Quản lý cũng cho biết nghệ sĩ 77 tuổi nhiều lần nói với người thân, bạn bè thân cận về chuyện sinh tử. "Sư phụ nói sống chết là do số mệnh, thầy nói mình thích sự nhẹ nhàng. Nếu ngày nào đó sư phụ không còn nữa, sư phụ mong mọi người nghĩ rằng thầy chỉ đi đến một nơi rất xa để quay phim", người học trò này chia sẻ thêm.

Sự ra đi của Lương Tiểu Long khiến công chúng ngỡ ngàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Sina, trên tài khoản mạng xã hội của Lương Tiểu Long, đệ tử ông vừa thay cố nghệ sĩ đăng lời cuối: "Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì ra đi mà không từ biệt. Cứ coi như tôi đã đi đến một nơi rất xa để quay phim. Tôi thích có một chút cảm giác bí ẩn. Mọi người hãy sống thật tốt thay phần của tôi".

Thông tin Lương Tiểu Long qua đời làm "dậy sóng" làng giải trí Hoa ngữ từ hôm 18.1. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của ông, đồng loạt đăng bài tưởng nhớ ngôi sao võ thuật trên màn ảnh. Trên Instagram, Châu Tinh Trì (hợp tác với Lương Tiểu Long trong Tuyệt đỉnh Kungfu) cũng đăng hình ảnh đàn anh đang tung một thế võ, kèm dòng trạng thái: "Mãi mãi nhớ anh Lương Tiểu Long". Động thái của "Tinh gia" gây bàn tán xôn xao bởi trong quá khứ, hai người có mối quan hệ đầy căng thẳng.

Lương Tiểu Long và sự bất mãn với Châu Tinh Trì

Lương Tiểu Long với vai diễn trong Tuyệt đỉnh Kungfu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lương Tiểu Long (tên thật: Lương Tài Sinh) sinh năm 1948 tại Hồng Kông, ông học võ từ lúc 15 tuổi, sau trở thành diễn viên đóng thế, bắt đầu hoạt động từ những năm 1970. Ông cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long được mệnh danh là "Tứ Long" của làng giải trí Hồng Kông với những vai diễn đắt giá trong nhiều bộ phim võ thuật. Thập niên 1980, Lương Tiểu Long nổi danh với vai Trần Chân trong phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, góp mặt trong nhiều tác phẩm võ thuật.

Về sau, có giai đoạn Lương Tiểu Long dừng đóng phim, mất hút khỏi làng giải trí suốt chục năm. Mãi đến 2004, ông mới tái xuất màn ảnh với phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì. Trong phim, ngôi sao võ thuật này vào vai phản diện Hỏa Vân tà thần - kẻ nắm trong tay tuyệt kỹ Cáp Mô Công, khiến bao người khiếp sợ với khả năng giết người nhanh như chớp. Nhân vật gây ấn tượng với hình ảnh cơ thể căng phình lên như một con cóc khổng lồ, khí chất lạnh lùng, cao ngạo, sẵn sàng nghiền nát mọi đối thủ. Nghệ sĩ kỳ cựu góp phần dựng nên một nhân vật phản diện độc đáo, khác biệt của vũ trụ phim Châu Tinh Trì. Vai diễn Hỏa Vân tà thần cũng đưa tên tuổi Lương Tiểu Long bùng nổ trở lại sau nhiều năm im ắng.

Nghệ sĩ bất mãn với Châu Tinh Trì sau trải nghiệm hợp tác trong Tuyệt đỉnh Kungfu ẢNH: HK01

Đằng sau màn hợp tác thành công trên màn ảnh, Lương Tiểu Long và Châu Tinh Trì lại không có mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời. Theo HK01, ngôi sao kỳ cựu này từng khẳng định mình không cho rằng bản thân được Châu Tinh Trì nâng đỡ để nổi tiếng. "Tôi không thừa nhận điều đó. Tôi rất ghét người ta nhắc đến vấn đề 'lăng-xê'. Tôi đâu phải người mới. Điện ảnh là công việc mang tính tổng hòa, mỗi khâu, mỗi yếu tố đều quan trọng. Tôi thật sự không chấp nhận việc nói rằng Châu Tinh Trì đã nâng tôi lên. Thực tế tôi vốn không hề có ý định đóng phim của anh ta, thì 'nâng đỡ' cái gì? Thù lao trả cho tôi thậm chí còn không bằng số tiền tôi kiếm được trong một tháng kinh doanh", ngôi sao võ thuật này từng chia sẻ thẳng thắn.

Lương Tiểu Long cũng đặt ngược vấn đề: nếu ông không hợp tác với Châu Tinh Trì, liệu bộ phim có thành công được như vậy? Dù không hé lộ mức thù lao nhận được song nam nghệ sĩ cũng tỏ rõ rằng mình không hài lòng với con số đó. Ông thẳng thừng: "Chắc chắn không phải là mức tôi mong muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bạn đã nhận việc rồi và đã làm xong rồi". Ngoài ra, nghệ sĩ kỳ cựu khẳng định mình là bậc tiền bối của Châu Tinh Trì: "Tiền bối vẫn là tiền bối, võ công tôi giỏi hơn thì là giỏi hơn".

Lương Tiểu Long (giữa) tại một sự kiện vào năm ngoái ẢNH: HK01

Những phát ngôn của Lương Tiểu Long từng nổ ra nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người đồng ý rằng nghệ sĩ này đã nổi danh từ mấy chục năm trước với vai Trần Chân cùng nhiều tác phẩm khác song cũng có ý kiến cho rằng nếu không có vai lão quái Hỏa Vân tà thần thì chưa chắc công chúng thế hệ sau còn nhớ đến cái tên Lương Tiểu Long.

HK01 tiết lộ sau Tuyệt đỉnh Kungfu, Lương Tiểu Long nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng đều từ chối. Đáng chú ý, một bộ phim chỉ cần quay 12 ngày, ông vốn định nhận lời nên hỏi ai là đạo diễn, khi biết là Châu Tinh Trì, ông thẳng thừng lắc đầu. Nam diễn viên giải thích lý do: "Làm xong rồi cũng chưa chắc nhận đủ tiền! Hơn nữa áp lực lại rất lớn, không có kịch bản rõ ràng, đến lúc đó anh ta bảo bạn làm gì thì làm nấy. Mỗi lần lên phim trường phải NG (cảnh không đạt, phải quay lại) ít nhất cũng vài chục lần. Bạn còn chẳng biết mình sai ở đâu, anh ta chỉ nói: 'Ừ, làm lại đi'. Sau bảy, tám lần quay lại, ông ta lại nói: 'Tốt nhất là như vậy, cái biểu cảm ở câu thoại thứ 3 của lần NG thứ hai'. Tôi còn muốn chửi thề nữa kia! Tôi làm sao nhớ được ở lần NG thứ mấy mình đã có biểu cảm gì chứ?".

Tính cách thẳng thắn, không ngại va chạm đồng nghiệp khiến Lương Tiểu Long không ít lần vướng tranh cãi, làm phật lòng nhiều người. Những năm qua, ông hiếm đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện võ thuật. Ngoài ra, nghệ sĩ thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường cùng quá trình rèn luyện võ thuật lên mạng xã hội.