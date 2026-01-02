Viên Tường Nhân của 'Tuyệt đỉnh Kungfu' qua đời

Diễn viên - chỉ đạo võ thuật Viên Tường Nhân ẢNH: HK01

Trang tin xứ cảng thơm tiết lộ ông Viên Tường Nhân qua đời hôm 1.1 tại Bệnh viện Queen Elizabeth ở Hồng Kông, hưởng thọ 68 tuổi. Vợ cố nghệ sĩ đã đăng tải cáo phó, xác nhận tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 1.2 tới tại Nhà tang lễ Thế giới, mọi người có thể đến viếng. Ngoài ra, gia đình không tiết lộ nguyên nhân ông Viên ra đi.

Thông tin diễn viên Viên Tường Nhân qua đời khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng, xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đăng nội dung tưởng nhớ, tri ân cố nghệ sĩ, nhắc lại những vai diễn ấn tượng của ngôi sao võ thuật này, gửi lời tiễn biệt ông.

Vai diễn ấn tượng của Viên Tường Nhân trong Tuyệt đỉnh Kungfu. Cuộc đời ông gắn liền với thời kỳ hoàng kim của phim võ hiệp Hồng Kông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Viên Tường Nhân sinh năm 1957 trong một gia đình có truyền thống võ thuật, được học võ từ nhỏ rồi gia nhập làng phim ảnh từ vai trò diễn viên đóng thế. Ông là con trai của diễn viên - chỉ đạo võ thuật nổi tiếng Viên Tiểu Điền, em trai của đạo diễn - chỉ đạo võ thuật Viên Hòa Bình. Theo Sohu, giai đoạn 1970 - 1980, ông cùng anh ruột tạo dựng công ty điện ảnh riêng, lập nên "Viên Gia Ban". Năm 1991, Viên Tường Nhân đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho bộ phim Hoàng Phi Hồng rồi giành giải Kim tượng cho hạng mục Chỉ đạo hành động xuất sắc nhất. HK01 cho biết ông còn từng theo anh trai Viên Hòa Bình sang Hollywood, tham gia chỉ đạo võ thuật cho nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Ngoài vai trò chỉ đạo võ thuật, nghệ sĩ này còn đảm nhận vai trò đạo diễn, đóng vai phụ trong các bộ phim hài, võ thuật, gây ấn tượng với nhiều khán giả qua các tác phẩm: Lưu tinh hồ điệp kiếm, Kỳ môn độn giáp, Vua ăn mày, Thái cực Trương Tam Phong… Đặc biệt, nhiều khán giả nhớ đến Viên Tường Nhân với vai lão ăn mày bí ẩn nắm giữ cuốn bí kíp Như Lai Thần Chưởng trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì. Câu thoại của nhân vật: "Ta thấy ngươi có cốt cách phi phàm, là kỳ tài luyện võ hiếm thấy trong vạn người" để lại ấn tượng sâu sắc với không ít người xem.

Cuối đời, nghệ sĩ kỳ cựu sống kín tiếng và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Trong năm 2025, ông tham gia dự án Váy cưới đỏ, Xe đồ ăn phong vị.