Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ vì sao hất chất bẩn vào cô dâu, chú rể

Chiều 5.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, sau vụ việc cô dâu, chú rể bị người yêu cũ của chú rể hất chất bẩn vào người ngay trong lễ rước dâu, đơn vị này đã vào cuộc tìm hiểu câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội này.



Cô dâu, chú rể bị người phụ nữ hất chất bẩn trong lễ rước dâu TÂN KỲ

Qua nắm bắt thông tin, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn xác định anh Dương Văn Hải (43 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) và chị Bùi Thị Thúy (45 tuổi, ngụ cùng thôn) có quan hệ tình cảm với nhau.

"Nhà chị Thúy và anh Hải sát vách nhau. Tuy nhiên, hai người không thể cưới nhau do bị nhà anh Hải ngăn cấm. Chị Thúy bước đầu khai báo rằng chị đã có một đứa con chung với anh Hải, nhưng phía anh Hải chưa xác nhận việc này", cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn thông tin.

Sau đó, anh Hải đã yêu một cô gái khác cũng ở cùng thôn là chị Dương Thị Yến (41 tuổi). Trước khi tổ chức lễ cưới với anh Hải, chị Yến từng có chồng và có 3 người con riêng với chồng cũ nhưng hai người đã ly dị.



"Có thể chị Thúy cho rằng bị phụ bạc, bỏ đi cưới vợ nên đã có hành động hất chất bẩn vào người cô dâu, chú rể trong lễ rước dâu. Sau sự việc xảy ra, người nhà chú rể có tác động vào người chị Thúy làm chị này bị thương. Do chị Thúy đang phải đi kiểm tra sức khỏe nên chưa đến trụ sở công an để trình diện. Còn về phía gia đinh chú rể cũng mong cơ quan chức năng xử lý nhẹ tay", cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn thông tin thêm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa ngày 4.10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một lễ rước dâu ở xã Lưu Vĩnh Sơn. Đáng chú ý là khi cô dâu, chú rể về gần đến hôn trường bên nhà chồng thì bất ngờ bị một người phụ nữ cầm xô chất bẩn hất vào người.

Sau khi hất xô chất bẩn vào người cô dâu và chú rể, người phụ nữ nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đoạn clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa số cộng đồng mạng đều phê phán, cho rằng đây là hành vi làm nhục người khác và mong các ngành chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.