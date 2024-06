Hé lộ những diễn biến cuối trong ‘Trạm cứu hộ trái tim’

Chia sẻ với Thanh Niên vào sáng 3.6, đại diện VFC cho biết: "Dù đoàn phim đã đóng máy nhưng đến hiện tại vẫn chưa chốt số tập, nên chúng tôi vẫn chưa biết phim sẽ kết thúc ở tập bao nhiêu".

An Nhiên lao vào bà Xinh trong trạng thái kích động ở những tập cuối phim VFC

Trong những nội dung gần đây của phim Trạm cứu hộ trái tim đã phần nào "ngã ngũ" nhiều rối rắm liên quan đến nam, nữ chính. Điều đó cũng dự đoán được phim sắp kết thúc. Và như chia sẻ của vài diễn viên trong phim, bộ phim sẽ có một cái kết khiến khán giả thỏa mãn.

Ở tập phim Trạm cứu hộ trái tim phát sóng tối nay có thể thấy Ngân Hà đã thuận lợi sinh em bé còn Nghĩa bị công an dẫn đi. Như vậy, cái kết dành cho nam chính là vào tù và sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình, mất hết tất cả... Nghĩa còn phát hiện ra bé Gôn không phải là con ruột của mình như người xem dự đoán.

An Nhiên hóa điên? VFC

Còn cái kết cho An Nhiên cũng là điều được khán giả đặc biệt quan tâm bởi so với nam chính, An Nhiên là nhân vật phản diện đáng sợ hơn nhiều. Vì Nghĩa dù sao cũng có mục đích được xem là chính đáng để trả thù gia đình Ngân Hà, còn An Nhiên chỉ vì mục đích tư lợi, vì tiền, vì bản thân mình trong danh nghĩa tình yêu dành cho nam chính.

Ông Trường trở về với bà Hạ Lan VFC

Những hình ảnh hé lộ diễn biến cuối của phim Trạm cứu hộ trái tim về An Nhiên có thể thấy cô ta có thần kinh không ổn định, khá kích động và xông vào đe dọa cả mẹ chồng. An Nhiên có đoạn thoại nói với bà Xinh rằng dù như thế nào thì cô vẫn đang là vợ hợp pháp của Nghĩa…Trên vài diễn đàn phim Việt, khán giả dự đoán một cái kết bi kịch cho An Nhiên rằng cô hóa điên vì mất tất cả và những hình ảnh vừa hé lộ cũng cho thấy đây có thể là cái kết cho nhân vật của Lương Thu Trang.

Một cái kết đẹp cho vợ chồng già VFC

Và một cái kết đẹp cho gia đình bà Hạ Lan khi ông Trường đã ra tù và trở về nhà. Hình ảnh ông Trường chải tóc, tỉ tê tâm sự với vợ có lẽ là hình ảnh xúc động cuối phim.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lương Thu Trang và NSND Mỹ Uyên chia sẻ rằng vai diễn của họ chia tay đoàn phim trễ nhất trong khi Quang Sự, Hồng Diễm, NSND Thu Hà, Thúy Diễm… đều đã kết thúc vai. Như vậy cái kết cho "mẹ chồng nàng dâu" ở cuối phim có thể khá bi kịch với hình ảnh vừa được hé lộ.