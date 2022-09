Hé lộ những thứ ông Trump quan tâm khi còn là tổng thống Mỹ

Ông Trump không quan tâm đến các báo cáo tình báo về vật thể bay không xác định (UFO), nhưng ông ấy sẽ đặt câu hỏi về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, theo bài báo do The New York Times đăng ngày 1.9.

Ngoài ra, ông Trump bị cuốn hút bởi những vấn đề của các đồng nghiệp quốc tế của mình, trong đó có những nghi án ngoại tình của họ. Một số cựu quan chức Mỹ khẳng định ông Trump quan tâm đến chuyện ngoại tình của các nhân vật đồng cấp quốc tế của ông không phải để sử dụng thông tin đối phó họ mà chỉ vì ông ấy thấy những vụ như thế thật hấp dẫn.

Khi còn là tổng thống Mỹ, ông Trump cũng muốn xem các nhà lãnh đạo thế giới khác tiếp nhận các cuộc gặp của họ với ông như thế nào khi ông nỗ lực xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông Trump cũng muốn biết thông tin về các nhà lãnh đạo mà ông không đặc biệt thân thiết hoặc giống như Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.





Cũng theo The New York Times, việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-A-Lago của ông Trump vào ngày 8.8 cho thấy mối quan tâm sâu sắc của vị cựu tổng thống này đối với các tài liệu mật và nhạy cảm. Những cựu quan chức thời chính quyền Tổng thống Trump và cá nhân có liên quan đến các vấn đề tình báo cho The New York Times hay những thứ thu hút sự quan tâm nhiều nhất của ông Trump là những thứ có yếu tố trực quan như hình ảnh hoặc đồ họa.

Các cựu quan chức Mỹ được The New York Times phỏng vấn cho biết họ nhớ lại rằng khi còn là tổng thống, ông Trump đã lấy tài liệu từ các cuộc họp mật. Ông Trump đã từng yêu cầu các quan chức tìm kiếm tài liệu cho ông, nhưng không phải lúc nào họ cũng làm theo.

Khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1.2021, ông đã cấm ông Trump tham dự các cuộc họp tình báo, vốn thường được mở cho các tổng thống tiền nhiệm. “Ông ấy không còn là tổng thống. Ông ấy không còn nhu cầu biết nữa. Và trên hết, ông ấy không phải là người cẩn thận, cũng như không hiểu tầm quan trọng của việc giữ bí mật thông tin tình báo”, The New York Times dẫn lời cựu Phó giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Sue Gordon.