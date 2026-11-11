Hé lộ nội dung bức thư ông Trump gửi ông Biden

Theo báo New York Times, nội dung thư được công bố trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của ông Biden.

Trong lá thư được viết bằng loại bút dạ Sharpie đặc trưng, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ chiêm nghiệm rằng: "Đã có nhiều vị tổng thống đến rồi đi, họ chỉ đơn thuần điều hành đất nước với tư cách là thành viên đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ. Phần lớn họ không thay đổi được lịch sử; họ chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng nghỉ của nó mà thôi."

Ông Trump tin rằng điều đó sẽ không xảy ra với ông Biden, vì "tôi biết ông yêu người dân Mỹ đến nhường nào".

Trong hồi ký, ông Biden chia sẻ rằng bức thư khiến ông cảm thấy "như thể có hai con người Donald Trump vậy."

Bức thư được viết sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021 – một sự kiện mà ông Biden nhắc qua khi cho rằng ông Trump đã "gây bất ổn nghiêm trọng cho nền dân chủ" ở Mỹ.

Ông Biden cũng nhắc lại việc ông Trump đã "không thực hiện thông lệ gặp gỡ giữa các vị tổng thống" (tức giữa người tiền nhiệm và người kế nhiệm). Trên thực tế, ông Trump trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ sau ông Richard Nixon không tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm mình.

Theo hồi ký của ông Biden, thư của ông Trump để lại cho biết ông tin rằng ông Biden sẽ "sống đúng với bản thân mình và người dân Mỹ".

Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Cựu Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sau lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump hôm 20.1.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Trump viết: "Sức mạnh của ông, nguồn năng lượng dồi dào nhất của ông, đến từ nhận thức rằng hàng triệu, hàng triệu con người đang trông cậy vào ông. Những hoài bão và khát vọng của họ chính là lý do ông có mặt ở đây, với biết bao người đang đặt kỳ vọng vào sự thành công của ông".

Tờ Daily Mail bình luận rằng giọng điệu trong bức thư không hoàn toàn gây ngạc nhiên, bởi ông Trump từng tỏ thái độ thân thiện với ông Biden trong tình huống ngược lại – vào ngày nhậm chức năm 2025, khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, một sự kiện mà ông Biden cũng có mặt.

Theo báo Daily Mail. trong quyển sách *Retribution* (tạm dịch: *Sự trả đũa*), tác giả Jonathan Karl có thuật lại việc ông Trump từng nói với ông Biden rằng họ đã có thể trở thành "những người bạn tuyệt vời" nếu không vì chuyện chính trị.

Khi trở lại Nhà Trắng lần đầu sau 4 năm, ông Trump đã gọi vợ chồng ông Biden là một "cặp đôi tuyệt vời" và dặn ông Biden hãy "giữ liên lạc".

Tuy nhiên sau đó, ông Trump vẫn tiếp tục công kích ông Biden, đưa ra tuyên bố thiếu cơ sở rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "gian lận", đồng thời cho treo một bức ảnh chụp chiếc máy ký tự động thay cho chân dung của vị tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ gần Vườn Hồng tại Nhà Trắng.

Cuốn hồi ký của ông Biden, *Promise Me, America* (tạm dịch: *Hãy hứa với tôi, nước Mỹ*), sẽ sớm được ra mắt. Cựu Tổng thống Mỹ hiện đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt , và mới đây vừa cho biết ông sẽ không thể dự nhiều buổi ra mắt hồi ký vì tình hình sức khỏe.