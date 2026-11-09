Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nói bệnh ung thư khiến ông 'chậm lại'

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9.11, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc điều trị ung thư đang cản trở ông tham dự các buổi ra mắt cuốn hồi ký cá nhân.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm Donald Trump ngày 20.1.2025 ẢNH: REUTERS

"Trong thời gian viết cuốn sách này, tôi được chẩn đoán mắc ung thư, căn bệnh mà hàng triệu người Mỹ và gia đình họ biết quá rõ. Các bác sĩ vẫn lạc quan về phản ứng của tôi với việc điều trị. Và những lời cầu chúc từ các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và Jill cùng gia đình, nhiều hơn những gì các bạn có thể tưởng tượng", ông Biden viết.

Theo vị cựu tổng thống, tình hình sức khỏe đang ảnh hưởng đến lịch trình của ông. "Có những ngày tốt hơn những ngày khác. Căn bệnh không ngăn cản được tôi. Nhưng đôi khi nó làm tôi chậm lại. Không may, điều đó đồng nghĩa tôi sẽ không thể có nhiều cuộc trò chuyện về cuốn sách của mình như tôi mong muốn. Tuy nhiên, tôi hy vọng những từ ngữ trong trang sách sẽ tự nói lên tất cả", ông Biden cho biết.

Cuốn hồi ký có tên Promise me, America (tạm dịch: Hứa với tôi, nước Mỹ) dự kiến ra mắt vào ngày 17.11. Ông Biden chia sẻ cuốn sách viết về thời gian ông làm tổng thống (2021-2025), về các thách thức mà đất nước đối mặt và những quyết định được ông đưa ra, cùng với lý do. "Nó viết về bản sắc dân tộc của chúng ta, về giá trị chúng ta theo đuổi và vai trò của nước Mỹ trên thế giới", ông Biden tiết lộ.

Hồi tháng 5.2025, ông Biden (84 tuổi) thông báo mắc ung thư, theo CNN. Khi đó, văn phòng của ông cho biết đó dường như là một dạng ung thư "hung hăng" hơn, nhưng lại "nhạy cảm với hormone, nhờ đó có thể kiểm soát hiệu quả".

Hồi tháng 8, con trai ông - ông Hunter Biden chia sẻ rằng căn bệnh ung thư của cha mình đã "di căn vào xương và các cơ quan khác".

"Thật đau lòng khi chứng kiến điều này. Điều duy nhất tôi có thể chia sẻ về cha mình, về tình trạng sức khỏe của ông lúc này, là tôi ước gì ông ấy than phiền nhiều hơn, bởi vì tình hình hiện tại chẳng tốt đẹp chút nào", ông Hunter Biden nói khi đó.