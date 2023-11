Hé lộ sân khấu biểu diễn của Westlife tại Việt Nam

Sân khấu hai đêm diễn được thiết kế nhằm "kéo gần" khoảng cách giữa các thành viên Westlife và khán giả

FBNV

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, hai đêm diễn của Westlife thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), dự kiến sẽ có hơn 30 ngàn khán giả tham dự. Thông tin xoay quanh sự kiện liên tục được cập nhật, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam.

Mới đây, phía ban tổ chức chương trình bất ngờ cho hay sân khấu đêm diễn của Westlife sẽ có dạng chữ T để các ca sĩ có thể kết nối gần hơn với hàng ngàn người hâm mộ tại sân vận động. Ngoài ra, chương trình còn có một sân khấu phụ kết nối sân khấu chính với khu vực mặt sân.

Sân khấu bình thường của The Wild Dreams Tour không có đường băng và sân khấu phụ BTC

Đây có thể xem là món quà đặc biệt vì thiết kế sân khấu này gần như là duy nhất cho chặng dừng của chuyến lưu diễn ở Việt Nam. Bởi ở những đêm diễn The Wild Dreams Tour của Westlife trên toàn cầu, sân khấu chỉ giới hạn hình chữ nhật cùng một đoạn rất ngắn nhô ra ở giữa, không có đường băng và sân khấu phụ.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng hé lộ người sẽ đảm nhiệm vai trò ca sĩ hát mở màn trước khi vào set diễn chính thức của Westlife là Andreah, giọng ca người Philippines - Ireland. Cô gái 22 tuổi gây ấn tượng với giọng hát đầy nội lực và nhiều cảm xúc. Andreah từng đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho nhiều nghệ sĩ đình đám như The Script, Sam Smith, Air Supply, 911, Lukas Graham, The Hara…

Tài năng của Andreah không chỉ dừng lại ở giọng hát, những màn trình diễn ấn tượng mà cô còn chứng tỏ năng lực với tư cách là một nhạc sĩ BTC

Hôm 26.9, đơn vị tổ chức chương trình cho biết toàn bộ 15 nghìn vé của đêm đầu tiên đều đã được "sold-out" chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ kể từ khi cổng bán vé được mở ra. Ticket Box - cổng bán vé chính thức sự kiện cũng đã thông báo bán hết vé CAT 3, 4, 5, 6 cho đêm diễn đầu tiên và kết thúc các chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, trước sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan Việt và phản hồi từ nhiều khán giả chưa mua được vé, ban tổ chức The Wild Dreams Tour - All The Hits của Westlife ở Việt Nam quyết định mở bán thêm cho cả hai đêm diễn 21 và 22.11.