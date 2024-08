Hé lộ tạo hình hoàng hậu ác độc của Gal Gadot trong 'Bạch Tuyết'

Trong teaser giới thiệu chỉ dài 1 phút 17 giây, bộ phim người đóng (live action) Bạch Tuyết của đạo diễn Marc Webb lần đầu hé lộ những khung hình thần tiên được làm mới từ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937). Hai nhân vật chính của phim, Bạch Tuyết do Rachel Zegler đóng (cô từng đóng trong The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) và hoàng hậu độc ác do minh tinh Gal Gadot thủ vai, xuất hiện trong tạo hình khiến người hâm mộ trầm trồ.

Sau vai hành động trong The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Rachel Zegler trở lại vai có nét ngây thơ, hồn nhiên trong Snow White DISNEY

Vẫn giữ tinh thần như bản phim hoạt hình gốc, Snow White bên cạnh phần hình ảnh được trau chuốt nhờ kỹ xảo, thì phần âm nhạc cũng được đầu tư không kém, do 2 nhà soạn nhạc Benj Pasek và Justin Paul (từng soạn cho các phim The Greatest Showman và Dear Evan Hansen) đảm nhận.

Đáng chú ý, bộ phim lần này ra đời gần 90 năm sau tác phẩm hoạt hình kinh điển năm xưa của Disney, nhưng sức hút vẫn không đổi. Bởi trước khi Snow White bản người đóng trình làng khán giả, Hollywood đã chuyển thể nhiều bộ phim về nàng Bạch Tuyết từ truyện cổ Grimm lên màn ảnh như Mirror, Mirror có "đóa hồng" Lily Colin đóng cho đến Snow White and the Hunstman có Kristen Stewart đóng.

Vai hoàng hậu của Gal Gadot gây ấn tượng bởi sự hắc ám, dữ tợn DISNEY

Một cảnh trong teaser khi hoàng hậu đối đáp với gương thần, cho thấy cận cảnh phần hóa trang nhân vật này DISNEY

Poster chính thức của phim được Disney tung ra DISNEY

Bên cạnh hình ảnh ngôi nhà thơ mộng nằm sâu trong rừng nơi Bạch Tuyết trú ngụ cùng bảy chú lùn, ngự trong lâu đài đen là hoàng hậu xinh đẹp nhưng ác độc do Gal Gadot hóa thân. Teaser tuy ngắn nhưng hé lộ điểm mấu chốt của nhân vật này: để thực hiện âm mưu của mình, hoàng hậu dùng mọi phép thuật và thủ đoạn để đầu độc Bạch Tuyết.

Nhiều nguồn tin cho biết, so với bản phim hoạt hình gốc, bản người đóng lần này được Disney "nhào nặn" lại nhiều yếu tố, trong đó gia tăng các nhân vật động vật cũng như yếu tố thần tiên. Bên cạnh các nhân vật này, vai thợ săn do nam diễn viên Ansu Kabia thủ diễn. Phim Snow White dự kiến ra rạp vào ngày 21.3.2025.